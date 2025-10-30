नाशिक

Nashik News : दिवाळी झाली गोड! एसटीच्या नाशिक विभागाला १२ कोटी ९० लाखांचे विक्रमी उत्पन्न; राज्यात तिसरा क्रमांक

MSRTC Nashik Division Records ₹12.9 Crore Diwali Revenue : दिवाळी सणादरम्यान चाकरमान्यांच्या वाढत्या गर्दीसाठी अतिरिक्त बस फेऱ्या उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) नाशिक विभागाने १२ कोटी ९० लाख रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळवले.
नाशिक: दिवाळीसणानिमित्त बाजारपेठेत चैतन्‍य निर्माण झाले होते. महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळासाठीदेखील यंदाची दिवाळी गोड ठरली आहे. या हंगामात नाशिक विभागाला जादा बसगाड्यांच्‍या वाहतुकीतून १२ कोटी ९० लाख ४९ हजार ००६ रुपये उत्‍पन्न मिळाले आहे. हंगामी काळात एसटीने १५ लाखाहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला. उत्‍पन्नाबाबत नाशिक विभागाचा राज्‍यात तिसरा क्रमांक आहे.

