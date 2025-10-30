Nashik News : दिवाळी झाली गोड! एसटीच्या नाशिक विभागाला १२ कोटी ९० लाखांचे विक्रमी उत्पन्न; राज्यात तिसरा क्रमांक

नाशिक: दिवाळीसणानिमित्त बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले होते. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळासाठीदेखील यंदाची दिवाळी गोड ठरली आहे. या हंगामात नाशिक विभागाला जादा बसगाड्यांच्या वाहतुकीतून १२ कोटी ९० लाख ४९ हजार ००६ रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. हंगामी काळात एसटीने १५ लाखाहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला. उत्पन्नाबाबत नाशिक विभागाचा राज्यात तिसरा क्रमांक आहे. .दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर चाकरमान्यांची आणि गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नाशिक विभागातर्फे जादा बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्या होत्या. पुणेसह इतर काही मार्गांवर आगाऊ तिकीट आरक्षित झाल्याने प्रवाशांची दमछाक झाली होती. .प्रवासी सेवेसाठी रस्त्यावर धावणाऱ्या एसटी महामंडळास लक्ष्मी पावली आहे. दिवाळीच्या हंगामी काळात महामंडळाच्या तिजोरीत सुमारे १३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा झालेले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पन्नामध्ये वाढ झालेली आहे. १२ कोटी ९० लाख ४९ हजार ००६ रुपयांचा विक्रमी महसूल महामंडळाने मिळवला आहे..एसटीच्या लालपरीवर विश्वास ठेवत तब्बल १५ लाख ४ हजार ३१४ प्रवाशांनी प्रवास केला. गेल्यावर्षी प्रवासी संख्या १४ लाख ५५ हजार ८५८ इतकी होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रवासी संख्येत ४८ हजार ४५६ ने वाढ झाली आहे. उत्पन्नाचा विचार केल्यास गेल्यावर्षी ११ कोटी ५८ लाख २० हजार ८१६ रुपये उत्पन्न मिळाले होते. .यामध्ये १ कोटी ३२ लाख २८ हजार १९० रुपयांची भरघोस वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सामान्य प्रवाशांची दिवाळी गोड करण्यासाठी, त्यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या घरी पोहोचविण्यासाठी अहोरात्र काम करणारे चालक, वाहक, यांत्रिक कर्मचारी, सर्व पर्यवेक्षक आणि अधिकारी यांचे अभिनंदन विभाग नियंत्रक स. भा. क्षीरसागर यांनी केले आहे..दिवसभरात ७७१ फेऱ्यागेल्यावर्षी दिवाळीच्या हंगामात नियमित वेळापत्रक व जादा बसगाड्या अशा मिळून सुमारे साडेसातशे बसफेऱ्या दैनंदिनरित्या होत होत्या. यावर्षी यामध्ये वाढ करताना दिवसभरात ७७१ फेऱ्या होत होत्या. महामंडळाला सरासरी रोज एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत होते. सोमवारी (ता.२७) परतीच्या प्रवाशांच्या गर्दीने उच्चांक गाठला होता. या एका दिवसात महामंडळाला विक्रमी १ कोटी ३२ लाख ३१ हजार ४४० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले..Driverless Car Photos : टेस्ला, क्रुज सारख्या कंपन्या मागे पडल्या; बंगळुरूमध्ये बनली भारतातली पहिली ड्राइवरलेस कार, पाहा फोटो.प्रतिकिलोमीटर उत्पन्नात वाढएकूण उत्पन्नासोबत महामंडळाच्या कार्यक्षमतेचे निदर्शक असलेल्या प्रति किलोमीटर उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. गेतवर्षी प्रति किमी ५५.९५ रुपये उत्पन्न मिळत असताना, तुलनेत यंदा ६०.८२ रुपये उत्पन्न मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.