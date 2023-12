MSRTC News: एसटी प्रवासात आता सुटे पैशांची चिंता मिटली! प्रवाशांना करता येणार ‘UPI पेमेंट’; वाचा सविस्तर

नाशिक : प्रवासाला निघाल्‍यावर तिकीट काढताना बऱ्याच वेळा सुटे पैशांची समस्‍या उद्‌भवते. वाहक आणि प्रवाशांमध्ये बऱ्याच वेळा यामुळे वादाला तोंडदेखील फुटते. परंतु आता एसटीमध्ये प्रवास करताना सुटे पैशांची चिंता मिटली आहे.

महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळाने डिजिटल प्रणालीद्वारे तिकीट खरेदीचा पर्याय उपलब्‍ध केला आहे.

याअंतर्गत वाहकांसाठी ॲण्ड्रॉईड तिकीट इश्यू मशिन (ईटीआयएम) उपलब्‍ध केले आहे. त्यामुळे प्रवासी क्‍युआर कोड स्‍कॅन करून यूपीआय पेमेंटद्वारे तिकिटाचे पैसे अदा करू शकतील. (MSRTC worry of extra money in ST travel now over UPI Payments for passengers nashik)