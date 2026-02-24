Maharashtra Government Scheme : लाडक्या बहिणींनो सावधान! योजनेच्या फॉर्मसाठी जास्तीचे पैसे देताय? सरकारने उचललं 'हे' मोठं पाऊल, सेवा केंद्रचालकांचे धाबे दणाणले

नाशिक : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत (Majhi Ladki Bahin Yojana) नावनोंदणी प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या योजनेत नावनोंदणी करताना काही आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी (Maharashtra Government Scheme) महिलांकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा जादा रक्कम घेतल्याची तक्रार लक्षवेधीद्वारे मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली..या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत का आणि त्यावर काही कारवाई झाली आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ हालचाली सुरू केल्या..राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार (ता. २३) पासून सुरू झाले असून, ते सुमारे महिनाभर चालणार आहे. त्यातच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील नावनोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. लक्षवेधी सूचनेनुसार, काही सेवा केंद्रचालकांनी महिलांकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेतल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना आर्थिक झळ बसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..Chennai Beach Accident : चेन्नईत फिरताना एका चुकीने केला घात! आयटी कंपनीत इंटर्नशिप करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 7 जणांचा करुण अंत, जय पाटीलचा मृतदेह सापडला.या प्रकारामुळे प्रशासनातील संबंधित यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली असून, केंद्रचालकांमध्येही संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.दरम्यान, लक्षवेधीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली आहे..नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान केंद्रचालकांनी अतिरिक्त शुल्क आकारले का? जर आकारले असेल तर अशा प्रकरणांची संख्या किती? संबंधित केंद्रचालकांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली किंवा प्रस्तावित आहे? याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.