नाशिक

Maharashtra Government Scheme : लाडक्या बहिणींनो सावधान! योजनेच्या फॉर्मसाठी जास्तीचे पैसे देताय? सरकारने उचललं 'हे' मोठं पाऊल, सेवा केंद्रचालकांचे धाबे दणाणले

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana registration complaints in Nashik : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील नावनोंदणी प्रक्रियेत अतिरिक्त शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी नाशिकमध्ये समोर आल्या असून प्रशासनाने चौकशीसाठी तालुकास्तरावरून अहवाल मागविला आहे.
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत (Majhi Ladki Bahin Yojana) नावनोंदणी प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या योजनेत नावनोंदणी करताना काही आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी (Maharashtra Government Scheme) महिलांकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा जादा रक्कम घेतल्याची तक्रार लक्षवेधीद्वारे मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

