Chhagan Bhujbal : रक्ताचा थेंबही न सांडता करोडो लोकांचे धर्मांतर; भुजबळ म्हणाले, येवला 'मुक्तिभूमी' जगातले एकमेव उदाहरण

येवला: दलितांवरील अन्यायामुळे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मांतराचा निर्णय घेतला. रक्ताचा एकही थेंब न सांडता करोडो लोकांचे धर्मांतर हे जगातले एकमेव उदाहरण आहे. .बाबासाहेबांच्या आयुष्यात तीन भूमी महत्त्वाच्या असून त्यातील येथील मुक्तिभूमी ही पहिली आहे असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नगरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. तीस कोटींच्या निधीतून सर्वांगिण विकास झाला असल्याने आता मुक्तिभूमीही देशातले लोकप्रिय तीर्थ केंद्र बनल्याचेही श्री.भुजबळ म्हणाले..धर्मांतर घोषणेच्या वर्धापनदिनानिमित्त मंत्री भुजबळ यांनी अंतर्गत स्तुपातील भगवान गौतम बुद्ध मूर्तीस व मोकळ्या पटांगणात असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले, त्यावेळी ते बोलत होते. महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि.१३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली होती. त्यामुळे या जागेला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Political War : रणसंग्राम! मिनीविधानसभेचे आरक्षण ठरले, इच्छुकांच्या जोडण्या सुरू; अनेकांकडून स्टेट्स वॉर.नागपूर हा धर्मांतराचा कळस तर मुक्तिभूमी धर्मांतराचा पाया असल्याचे त्यांनी सांगितले. २००४ मध्ये मी येथे आमदार व मंत्री झालो तेव्हा हा संपूर्ण परिसर फक्त मैदान होता, त्यानंतर या ऐतिहासिक स्थळाचा सर्वांगिण विकास करण्याचा निर्णय घेतला. मुक्तिभूमीमध्ये ३० कोटी रुपये निधी खर्च करून या स्थळाचा परिपूर्ण विकास करण्यात आलेला आहे. यापुढील काळातही विविध विकास कामे करून मुक्तिभूमी स्थळाचा विकास करण्यास आपले प्राधान्य असणार आहे असे त्यांनी सांगितले.