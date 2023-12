MGNREGA Scheme: तुती लागवड, रेशीम शेतीस नरेगातून मिळणार प्रोत्साहन! जिल्हा परिषदेत शेतकऱ्यांची कार्यशाळा

नाशिक : राज्याचे रेशीम विभाग, कृषी विभाग व जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या संयुक्तपणे २० नोव्हेंबर २०२३ ते २० डिसेंबर २०२३ या कालावधीत महारेशीम अभियान २०२४ राबविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद नाशिक कृषी विभागामार्फत नाशिक जिल्ह्यातून एकूण ४२३ शेतक-यांची निवड रेशीम विभागामार्फत करण्यात आली होती.

या निवड झालेल्या व इच्छुक शेतकऱ्यांची एक दिवसीय कार्यशाळा जिल्हा परिषदेत झाली. (Mulberry cultivation silk farming will get encouragement from MGNREGA Farmers workshop in Zilla Parishad nashik)