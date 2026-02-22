Nashik Weather Update : मुल्हेरला अवकाळीचा तडाखा! मुसळधार पाऊस, शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले

मुल्हेर (ता. बागलाण) : मुल्हेर परिसरात शुक्रवारी (ता. २०) सायंकाळच्या सुमारास अचानक अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. दिवसभर ढगाळ वातावरण असतानाच सायंकाळी अचानक वातावरणात बदल झाला आणि काही क्षणांतच मुसळधार सरी कोसळू लागल्या. अनपेक्षितपणे झालेल्या या पावसामुळे बाजारपेठ, रस्ते आणि शेतमळ्यांमध्ये गोंधळाचे चित्र पाहायला मिळाले..दिवसभर उन्हाळी-ढगाळ वातावरणाचा लपंडाव सुरू असताना सायंकाळी काळ्या ढगांनी आकाश व्यापले. वाऱ्याचा वेग वाढू लागला आणि क्षणार्धातच पावसाच्या जोरदार सरी सुरू झाल्या. अवघ्या काही मिनिटांत रस्त्यांवर पाणी साचले. बाजारपेठेत खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांनी दुकानांचा किंवा इमारतींचा आडोसा घेतला. काही ठिकाणी वाहनचालकांचीही गैरसोय झाली..अचानक आलेल्या या पावसामुळे काही भागांत वीजपुरवठाही काही काळासाठी खंडित झाला. त्यामुळे अंधारात नागरिकांची गैरसोय झाली. वीजपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागली. दरम्यान, या अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिसरात कांदा, गहू आणि हरभरा या प्रमुख पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली. पिके सध्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना झालेल्या या पावसामुळे रोगराईचा धोका वाढला आहे..विशेषतः कांदा पिकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या परतीच्या पावसामुळे कांद्याची रोपे मोठ्या प्रमाणात खराब झाली होती. त्यामुळे कांदा लागवड उशिरा करण्यात आली. त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच पुन्हा अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत..पावसामुळे शेतातच काढून ठेवलेली मक्याची कणसे भिजण्याची शक्यता निर्माण झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी तातडीने शेतात धाव घेत ताडपत्रीच्या मदतीने कणसे झाकण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी काढणीचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला..Maharashtra Weather : थंडी गायब, कोकणात अवकाळीचा तडाखा, विदर्भासह मध्य महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता.गहू आणि हरभरा पिकांवरही या पावसाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ओलावा जास्त काळ टिकल्यास बुरशीजन्य रोग वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते. कृषितज्ज्ञांच्या मते, पावसानंतर पिकांमध्ये पाण्याचा निचरा होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अन्यथा मुळांवर परिणाम होऊ शकतो..हवामान खात्याने पुढील काही दिवस वातावरण ढगाळ राहण्याचा, तसेच तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणखी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. आधीच खर्च वाढलेला असताना पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे नुकसानीचे पंचनामे करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कृषी विभागाने तत्काळ मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.