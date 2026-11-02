शिरपूर : दरोडा बातमी

महामार्गावर तीन कोटींची रोकड लुटली
सकाळ वृत्तसेवा
शिरपूर, ता. २ : मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर धावत्या कारला थांबवून संशयितांनी दोघांना मारहाण करीत व पळवून नेत तीन कोटी रुपयांची रोकड, मोबाईल व अन्य मुद्देमाल लुटून नेला. ही घटना ३१ ऑक्टोबरला मध्यरात्री पळासनेर (ता. शिरपूर) येथील बांधकाम सुरू असलेल्या पुलापुढे घडली.
सुनील शिवराम पटेल (वय ४६, रा. डिंडोली, सुरत) व शैलेश पटेल कार (एमएच ०४, डीएल)मधून भोपाळ (मध्य प्रदेश) येथून मुंबईकडे निघाले होते. पळासनेरजवळ पुलाचे काम सुरू असल्यामुळे त्यांच्या कारचा वेग मंदावला. ही संधी साधून त्यांना ओव्हरटेक करीत संशयितांनी आडवी लावत त्यांचा रस्ता अडविला. इनोव्हामधून खाली उतरलेल्या पाच ते सहा संशयितांनी सुनील व शैलेश पटेल यांच्या कारच्या दरवाजाची काच लोखंडी पाइपाने फोडली. दरवाजा उघडून दोघांना खाली उतरवून हत्यारांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. दोघांना वेगवेगळ्या वाहनात डांबून पळवून नेत त्यांच्याकडील तीन कोटी सहा लाख रुपयांची रोकड, मोबाईल, आधारकार्ड व ड्रायव्हिंग लायसन्स असा मुद्देमाल काढून घेतला. त्यांना कारमध्ये सोडून संशयितांनी पळ काढला. दरोडेखोरांच्या कारच्या नंबर प्लेटवर ‘डीएल’ अशी आद्याक्षरे असून, त्यांनी तोंडाला रुमाल बांधले होते, अशी माहिती सुनील पटेल यांनी दिली. त्यांच्या फिर्यादीवरून सांगवी पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला असून, उपनिरीक्षक कचरे तपास करीत आहेत.