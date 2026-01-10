Nashik Mumbai highway : नाशिक-मुंबई महामार्ग की मृत्यूचा सापळा? वर्षभरात १५९ अपघात, कामाच्या संथ गतीमुळे प्रवासी हैराण

लक्ष्मण सोनवणे- गोंदे दुमाला: नाशिक- मुंबईला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ हा राज्यातील महत्त्वाचा जीवनवाहिनी मानला जातो. मात्र, या महामार्गावरील सहापदरीकरण व उड्डाणपुलांची, भुयारी मार्गाची कामे संथ गतीने सुरू राहिल्याने संपूर्ण मार्ग ‘कामांचे ठिकाण’ बनला आहे. ठिकठिकाणी वाहनांची कोंडी, खोल खड्डे, दाट धूळ आणि अपघातांची मालिका यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते..गौळाणे फाटा, विल्होळी, राजूर फाटा, रायगडनगर, वाडीवऱ्हे, गोंदे दुमाला, पाडळी देशमुख, मुंढेगाव ते इगतपुरीदरम्यान अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी खोदकाम करून अर्धवट सोडलेले रस्ते, कडेला टाकलेला मातीचा भराव, खोल खड्डे आणि असमान पृष्ठभाग यामुळे वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. .वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी ही दररोजचीच बाब झाली आहे. मुंबई–नाशिकदरम्यान सतत ये-जा करणारी वाहने, औद्योगिक वसाहतींकडे जाणारी अवजड मालवाहतूक, समृद्धी महामार्गाचा जोडरस्ता तसेच सिन्नर– शिर्डीकडे जाणारी प्रवासी वाहतूक यामुळे वाहनसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाढलेल्या या वाहतुकीला पुरेशी जागा न मिळाल्याने अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. .काही ठिकाणी पथदीप बंद असल्याने रात्रीचा प्रवास अंधारातच करावा लागत आहे. अर्धवट कामांमुळे उडणारी धूळ ही परिसरातील नागरिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. श्वसनासंबंधी त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. नियोजनाअभावी पावसाळ्यात या खड्ड्यांचे चिखलात रूपांतर होऊन परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..वर्षभरातील अपघात संख्याअपघात १५९, रुग्ण संख्या ३३५चार महिन्यांत झालेले अपघातसप्टेंबर : १० अपघात, रुग्ण २६ऑक्टोबर : ११ अपघात, रुग्ण २५नोव्हेंबर: २३ अपघात, रुग्ण ४७डिसेंबर : १० अपघात.प्रवाशांच्या मागण्या अशामहामार्गावरील खड्ड्यांची तत्काळ दुरुस्तीअपघाती झोनवर सौरऊर्जेवरील पथदीप सुरू करणेस्पष्ट दिशादर्शक व इशारा फलकांची उभारणीगतीमर्यादा नियंत्रणासाठी आधुनिक गतिरोधकराखीव रुग्णवाहिकेची व्यवस्थारस्ता सुरक्षा कृती समिती स्थापन करणे.महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने सुरक्षेचे नियोजन करून काम करावे. अंडरपासलगतच्या सर्व्हिस रस्त्याचे काम तत्काळ पूर्ण करावे. रस्त्याच्या भरावामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.- बाळासाहेब आमले, माजी उपसरपंच, पाडळी देशमुखनाशिकजवळील गौळाणे- गोंदे दुमाला एक उड्डाणपूल आहे. गोंदे दुमाला ते पिंपरीपर्यंत अनेक ठिकाणी वेगवेगळे पूल आहेत. रस्त्यावर वारंवार घडणारे अपघात टाळण्यासाठी गौळाणे फाट्यावर अपघात ब्लॅक स्पॉट बसविण्यात येईल. एप्रिल २०२७ पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील काम पूर्ण होईल.- शशांक आडके, निवासी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नाशिक.Municipal Election Campaign : यायला-जायला वाहन, अन् रोजच्या रोज पैसे बी! महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारात रॅलीतील शेतमजूर महिलांना रोजगार.आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात लाखो भाविक या मार्गाने जाणार आहेत. त्याआधी कामे पूर्ण न झाल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. पथदीप बंद, धुळीचा त्रास आणि कासवगतीने सुरू असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत.- भाऊसाहेब खातळे, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षलेकबील फाट्यावर लोखंडी पुलाची उभारणी तातडीने करावी. येथे कामगारांची मोठी वर्दळ असते आणि पूर्वीही येथे अपघात झाले आहेत. व्हीटीसी फाटा- साकूर फाटा या जोडरस्त्यावरही उपाययोजना आवश्यक आहेत.- डॉ. शरद तळपाडे, युवा नेते, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.