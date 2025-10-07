नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी 'रोखे' लागणार! नाशिक मनपाचा ₹400 कोटींच्या बॉन्डचा प्रस्ताव सेबीकडे

Nashik Municipal Corporation Plans Bonds for Sinsasth Kumbh Mela : नाशिक महापालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड आणि २०० कोटींचे हरित रोखे उभारण्याची तयारी सुरू केली असून, सेबी मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला जात आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने प्रत्येकी दोनशे कोटींचे म्युनिसिपल व हरित रोखे काढण्याचा शासनाने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आता महापालिकेच्या लेखा विभागाकडून सेबीकडे (सिक्युरिटी एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. अंतिम मान्यतेनंतर म्युनिसिपल बॉण्ड बाजारात आणले जातील.

