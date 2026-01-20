Nashik Municipal Corporation : भाजपचे पारडे जड; महापालिकेत भाजपचे ६ तर शिवसेनेचे २ स्वीकृत सदस्य होणार नियुक्त

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी लोकांमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून पक्षनिहाय स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के स्वीकृत नगरसेवकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार भाजपचे सहा, शिवसेनेचे दोन, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक सदस्य स्वीकृतसाठी पात्र ठरणार आहे. .भाजपला बहुमत मिळाल्याने गट नोंदणीनंतरही अन्य पक्षांच्या स्वीकृत सदस्यसंख्येत वाढ होत नाही. भाजपचे सहा सदस्य स्वीकृत होणार असल्याने किमान सभागृहात पोहोचण्यासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे..महापालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून स्वीकृत सदस्य निवडीची प्रथा आहे. स्वीकृत म्हणून सदस्य नियुक्ती करताना शिक्षण, आरोग्य किंवा त्या-त्या विषयातील तज्ञ असावा असे संकेत आहेत. परंतु, राजकीय सोईच्या दृष्टीने पक्षांकडून स्विकृतसाठी कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. .राजकीय पक्षांकडून आयुक्त व आयुक्तांमार्फत महापौरा यांच्याकडे स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठविला जातो. महापालिकेच्या सभागृहात भाजपचे ७२ सदस्य आहेत. एकूण सदस्यांच्या दहा टक्के सदस्य नियुक्त केले जात असल्याने भाजपचा गुणांक ५.९० होतो..पाच सदस्य निश्चित झाल्यानंतर उर्वरित .९० ही संख्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने पुर्णांकात एक ग्राह्य धरली जाते. त्यामुळे भाजपचे सहा सदस्य स्वीकृत होतील. शिवसेना, उबाठा व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची अपुर्णांकातील संख्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने पहिला आकडा म्हणजेचं शिवसेना दोन, उबाठा व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रत्येकी एक असे स्वीकृत सदस्य नियुक्त होईल..BJP MLA Attacked : भाजप आमदारावर हल्ला, स्वत:च्या गावातील नागरिकांनी केली दगडफेक....असा आहे स्वीकृतचा फॉर्म्युला(निवडून आलेले नगरसेवक गुणिले दहा टक्के भागिले एकूण सदस्य १२२ सदस्य संख्या)भाजप- ५.९० (सहा)शिवसेना- २.१३ (दोन)उबाठा- १.२२ (एक)राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- ०.३२ (एक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.