Nashik Municipal Budget : नाशिक मनपाचे ३०११ कोटींचे 'सिंहस्थ' बजेट सादर; करवाढ नाही, पण जाहिरात महागली!

नाशिक: सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ३०११.८५ कोटी रुपयांचे सिंहस्थ केंद्रित जमेचे अंदाजपत्रक महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला सोमवारी (ता.२) सादर केले. चार वर्षांच्या अंतराने लोकनियुक्त नगरसेवकांना विकासकामांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वेच्छा व प्रभाग विकास निधीसह प्रत्येकी ७६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर म्युनिसिपल बॉण्ड व हरित रोख्यांतून सिंहस्थ विकासकामांची तरतूद करताना जाहिरात फलक, आकाश चिन्हांच्या करात १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त नागरिकांना करवाढीतून दिलासा मिळाला असला तरी मिळकती बीओटीवर देण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला..महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्थायी समितीचे नवनिर्वाचित सभापती मच्छिंद्र सानप यांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे सुधारीत व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे १४३.०९ कोटी रुपये आरंभी शिलकेसह ३०११.८५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. अंदाजपत्रक सादर करताना आगामी कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या कामांकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. .यात दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे मालमत्ता व पाणीपट्टी करात यंदा कुठल्याही प्रकारची वाढ सुचविली नाही. परंतु, जाहिरात फलक करामध्ये १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. वैद्यकीय व आरोग्य विभागाच्या खर्चात साडेसात कोटी रुपये तर शिक्षण विभागाच्या खर्चात तब्बल २० कोटींनी वाढ करून शाळा व आरोग्य या विषयाकडे अधिक लक्ष पुरविण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला..स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात वरचा क्रमांक मिळविण्याच्या उद्देशाने २० कोटी रुपये अतिरिक्त घनकचरा संकलनासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. पशुवैद्यकीय विभागासाठी अतिरिक्त नऊ कोटी रुपये तरतूद करताना पशुसंवर्धन विभागासाठी दवाखाना उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन सेवेच्या खर्चात मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत जवळपास आठ कोटी रुपयांनी कात्री लावली. .उद्यान विभागाचा खर्च मर्यादित ठेवताना पंधरा हजार नवीन वृक्ष लावण्याचा संकल्प करण्यात आला असला तरी तपोवनातील वृक्षतोडीच्या बदल्यास सामाजिक दायित्वाच्या निधीतून झाडे लावण्याचे यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्यामुळे सामाजिक दायित्वातून १५ हजार नवीन वृक्षलागवड करणार की महापालिका स्वखर्चातून वृक्षलागवड करणार याबाबत मात्र संभ्रम आहे..माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या खर्चातही जवळपास ८ कोटींची वाढ करून सोशलमिडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कुंभमेळा व महापालिकेचे मार्केटिंग केले जाणार आहे. विद्युत व्यवस्थेसाठी २० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली. अमृत योजना व राज्य शासनाकडून विशेष अर्थसाहाय्य मिळाल्याने मलनिस्सारण योजनेच्या खर्चात मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ४० कोटींनी कपात करण्यात आली आहे..अमृत-२ योजनेतही पाणी पुरवठा विषयक कामे होत असल्याने या विभागाच्या निधीला जवळपास ७० कोटींनी कात्री लावण्यात आली आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त रस्ते विकासाच्या कामांना निधी मिळाला आहे. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत ४६८ कोटींनी कात्री लावण्यात आली..आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातील ठळक बाबीनगरसेवकांना विकास कामांसाठी प्रत्येकी ७६ लाख रुपयेस्वीकृत नगरसेवकांनाही मिळणार विकास निधीकर संकलनासाठी मोबाईल ॲपजाहिरात फलक, आकाश चिन्हांच्या करात १५ टक्क्यांनी वाढडीपी रस्त्यांच्या संपादनासाठी कन्स्ट्रक्शन टीडीआरची घोषणामालमत्ता, विकास शुल्क, घरपट्टी वाढ टाळली..उद्योग, आस्थापनांना परवाना बंधनकारकसिंहस्थासाठी वाहतूक कक्षासाठी तरतूदअपघात नियंत्रणासाठी हॉटस्पॉट वर उपाययोजना.बांधकामे करताना ५० टक्के प्रीमिअम व ५० टक्के टीडीआर सक्तीचा.भूसंपादनाचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात देण्यासाठी सवलत.महापालिकेचे भूखंड बीओटीवर वापरास देणार..साधुग्रामच्या जागेत कुंभमेळ्यानंतर नेत्र रुग्णालय.मनपाच्या माध्यमिक विद्यालयांना स्वतंत्र नवीन इमारती.शहरात तीन नवीन अग्निशमन केंद्रांची निर्मिती.अग्निशमन विभागाची प्रतिसादाची वेळ ३ ते ५ मिनिटांचा करणार.पंचतारांकित कचरा मुक्त शहराचे मानांकनासाठी प्रयत्न.खत प्रकल्पाची क्षमता वाढविणार..Gram Panchayat Election : ग्रामपंचायतींसाठी राजकीय हालचालींना सुरुवात; आरक्षणासह निवडणुकीच्या तारखेकडे लक्ष.पशुसंवर्धन दवाखाना उभारणार.शहरात बीओटी वर बसथांब्याची निर्मिती.कर वसुली, दंड, व्यवस्थापनासाठी मोबाईल ॲप.पंधराव्या वित्त आयोगातून आरोग्यवर्धिनी केंद्रांवर सोलर यंत्रणा..२५० किलोमीटर लांबीच्या जुन्या मलजलवाहिन्या बदलणार.नवीन नगरांमध्ये १५० किलोमीटर लांबीच्या नवीन मलवाहिका.अपघात नियंत्रणासाठी हॉटस्पॉट वर उपाययोजना.मिसिंगलिंक विकसित करण्यासाठी टीडीआर, एफएसआय देणार.बेघरांसाठी निवारा केंद्र..