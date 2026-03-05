Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीवर नगरसेवकांचा डल्ला? अंदाजपत्रकात ३०० कोटींच्या वाढीची शक्यता

नाशिक: महापालिका प्रशासनाकडून आगामी आर्थिक वर्षासाठी तीन हजार ११ रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर त्यात समिती सदस्यांकडून प्रभागातील विविध विकासकामांचा समावेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल होत आहेत. त्यातून जवळपास २५०-३०० कोटी रुपयांनी अंदाजपत्रकात वाढ होणार असल्याने यानिमित्ताने प्रशासनाचा अंदाज बिघडण्याची शक्यता आहे. .२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिका प्रशासनाने आयुक्त मनिषा खत्री यांनी ३ हजार ०११ कोटी रुपयांचे सिंहस्थ केंद्रित वार्षिक अंदाजपत्रक स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांना २ मार्चला सादर केले. स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (ता.६) सकाळी दहाला बैठक बोलाविण्यात आली आहे. .त्यानंतर रस्त्यांवरील खड्डे त्याचप्रमाणे अनियमित पाणीपुरवठा या विषयावर विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर समिती सदस्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विकासकामांचे प्रस्ताव सादर केले जात आहे. त्यामुळे३०११ कोटी रुपयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये आणखी तीनशे कोटी रुपयांची भर पडेल, असे दिसते..प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक सादर करताना २ हजार ५४१ कोटी रुपये उत्पन्न, तर १ हजार ११६ कोटी रुपये भांडवली कामांसाठी नियोजन करण्यात आले. जवळपास १ हजार ४२४ कोटी रुपये महसुली खर्च आहे. हा खर्च महापालिकेला बांधिल असून यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम, फरकाच्या रकमा व इतर आर्थिक लाभ असे एकूण जवळपास ८५० कोटी रुपये आहे. .भांडवली कामांसाठी नियोजित अंदाजामध्ये आता स्थायी समिती सदस्य, नगरसेवकांच्या कामांचा समावेश केला जाणार आहे. सदर रक्कम ३०० कोटींच्या जवळपास पोचणार असल्याने अंदाजपत्रकदेखील फुगेल. त्यामुळे प्रशासनाकडून स्थायी समिती, महासभेच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार कि फक्त प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटचा दिवशी शिंदे गटाकडून उमेदवार निश्चित, एकनाथ शिंदेंचा धक्कातंत्र.कोटीच्या कोटी उड्डाणेनव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी प्रभाग क्रमांक आठमधील अंकिता शिंदे यांनी त्यांच्या प्रभागासाठी ३०० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली होती. महापालिकेच्या एकूण भांडवली कामांसाठी राखीव निधीपैकी २० टक्के हा निधी आहे. त्यापाठोपाठ नगरसेवक विशाल संगमनेरे यांनी देखील तेवढ्याच किमतीचे प्रस्ताव सादर केले. वास्तविक सदस्यांनी दिलेले प्रस्ताव जसेच्या तसे मंजूर होतील असे नाही. मात्र, प्रस्तावांचे आकडे बघून नियोजन करणारे अधिकारी मात्र धास्तावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.