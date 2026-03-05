नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीवर नगरसेवकांचा डल्ला? अंदाजपत्रकात ३०० कोटींच्या वाढीची शक्यता

Nashik Municipal Corporation Presents ₹3011 Crore Budget for 2026–27 : आगामी आर्थिक वर्षासाठी तीन हजार ११ रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर त्यात समिती सदस्यांकडून प्रभागातील विविध विकासकामांचा समावेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल होत आहेत.
Nashik Municipal Corporation

Nashik Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका प्रशासनाकडून आगामी आर्थिक वर्षासाठी तीन हजार ११ रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर त्यात समिती सदस्यांकडून प्रभागातील विविध विकासकामांचा समावेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल होत आहेत. त्यातून जवळपास २५०-३०० कोटी रुपयांनी अंदाजपत्रकात वाढ होणार असल्याने यानिमित्ताने प्रशासनाचा अंदाज बिघडण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
nmc
Municipal Corporation
Development
Budget
Project
Proposal

Related Stories

No stories found.