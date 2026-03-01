Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीवर ६०० कोटींचा भार; नव्या अंदाजपत्रकात प्रशासनाची 'तारेवरची कसरत'

नाशिक: येत्या दोन दिवसांत महापालिकेचे पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. अंदाजपत्रकावर अंतिम हात फिरविताना आर्थिक दायित्वाचा भार वाढताना दिसून येतो. जवळपास ६०० कोटी रुपये महापालिकेला विविध योजनांसाठी देय असल्याने महापालिकेचे अर्थकारण बिघडेल. त्यात नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी अधिक निधीची तरतूद करण्यासाठी दबाव वाढल्याने प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. .तब्बल चार वर्षानंतर लोकनियुक्त नगरसेवकांच्या स्थायी समितीसमोर महापालिका प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेकडून अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. मागील तीन आर्थिक वर्षात प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी केली जात होती. .परंतु आता स्थायी समितीनंतर महासभेवरदेखील अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर नगरसेवकांकडून आलेल्या विकासकामांच्या मागणीनुसार त्या कामांचा समावेश अंदाजपत्रकात करावा लागणार आहे. परंतु दायित्वाचा भार वाढत असल्याने अधिकारी वर्गाची दमछाक होताना दिसतं आहे..इस्रायल-इराण युद्धामुळे दुबईत अडकले भारतीय, मदतीसाठी टोल फ्री नंबर जारी; नाव नोंदणी करण्याचं आवाहन.उत्पन्नाचा विचार करता जवळपास १४२५ कोटी रुपये जीएसटीतून घर-पाणीपट्टी, विविध कर, विकास शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न अठराशे कोटींच्या जवळपास असेल. यात साधारण ८५० कोटी रुपये महसुली खर्च राहणार आहे. त्याव्यतिरिक्त अमृत १ व २, बॉण्ड उभारण्यासाठी शंभर कोटींचे अनामत रक्कम, सिंहस्थ विकास आराखड्यात मंजूर न होणाऱ्या कामांसाठी शंभर कोटी असे जवळपास सहाशे कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्याव्यतिरिक्त सिंहस्थ कामांसाठी महापालिकेला निधीचा वाटा द्यावा लागणार असल्याने अंदाजपत्रक तयार करताना दमछाक होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.