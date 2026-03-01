नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीवर ६०० कोटींचा भार; नव्या अंदाजपत्रकात प्रशासनाची 'तारेवरची कसरत'

Nashik Municipal Corporation to Present 2026-27 Budget : नाशिक महानगरपालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा आणि विविध विकास योजनांमुळे महापालिकेवर आर्थिक दायित्वाचा मोठा भार पडणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: येत्या दोन दिवसांत महापालिकेचे पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. अंदाजपत्रकावर अंतिम हात फिरविताना आर्थिक दायित्वाचा भार वाढताना दिसून येतो. जवळपास ६०० कोटी रुपये महापालिकेला विविध योजनांसाठी देय असल्याने महापालिकेचे अर्थकारण बिघडेल. त्यात नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी अधिक निधीची तरतूद करण्यासाठी दबाव वाढल्याने प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

