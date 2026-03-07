Nahik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यात नाशिकचे रूप पालटणार! साधुग्राममध्ये उभारली जाणार अत्याधुनिक 'टेंट सिटी'

नाशिक: कुंभमेळ्यात भाविकांच्या सुविधांसाठी साधुग्रामच्या जागेवर बीओटी तत्त्वावर टेंट सिटी उभारली जाणार आहे. कुंभमेळ्यानंतर बीओटीच्या माध्यमातून धार्मिक नगरी उभारण्याची योजना असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या प्रशासनाच्या ३०११ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीने मान्यता दिली..स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय सभा शुक्रवारी (ता. ६) सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात बीओटीवर टेंट सिटी उभारली जाणार असून, सिंहस्थानंतर साधूग्राममध्ये बीओटी तत्त्वावर धार्मिक नगरी उभारली जाणार आहे. रविवार पेठेतील यशवंत मंडई तसेच शहरातील मोक्याच्या जागा बीओटीवर विकसित केल्या जाणार आहेत. सिंहस्थाच्या कामांसाठी ग्रीन बॉण्ड व म्युनिसिपल बॉण्डमधून एकूण ४०० कोटी रुपये उभारले जाणार असले तरी पुढील आर्थिक वर्षात कर्ज घेतले जाणार नसल्याचे आयुक्त मनिषा खत्री यांनी स्पष्ट केले. .वडाळा-पाथर्डी रस्ता विकासाला सिंहस्थ आराखड्यात मान्यता न मिळाली नाही. काझी गढी संरक्षक भिंतीसाठी राज्य शासनाच्या आपत्कालीन निधीतून तरतूद करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. उद्यानांच्या देखभालीचे काम प्रायोगिक तत्त्वावर नागरी मंडळांना दिले जाणार असून, उद्यान देखभालीसाठी ठेकेदारांना दिला जाणारा निधी नागरी मंडळांवर खर्च केला जाणार आहे..Kolhapur subsidy : ‘शिवभोजन’ केंद्रांवरच उपासमारीची वेळ ; आठ महिन्यांपासून अनुदान रखडले; ५६ केंद्रांचे ५.५० कोटी थकीत.जागतिक बॅंकेकडून निधीशहरातील संपूर्ण ड्रेनेज व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी जवळपास अडीच हजार कोटी रुपये आवश्यक आहे; तर सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील ड्रेनेज व्यवस्थेसाठी जागतिक बॅंकेकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. सिडकोतील ड्रेनेज व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना नगरसेवकांनी विश्वासात घेण्याची सूचना करण्यात आली..युद्धात अडकली अग्निशमन शिडीशहरातील उंच इमारतींना आग लागल्यास ९० मीटर उंचीपर्यंत पोचणारी अग्निशमन शिडी खरेदी करण्यात आली आहे; परंतु इस्राईल-इराण युद्धामुळे फिनलँड येथून येत असलेली अग्निशमन शिडी प्रवासात अडकल्याची माहिती आयुक्त खत्री यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.