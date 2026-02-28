Nashik Municipal Corporation : नाशिककरांना सुखद धक्का! पालिकेच्या ३ हजार कोटींच्या बजेटमध्ये यंदा कोणतीही करवाढ नाही

नाशिक, ता. २७: चार वर्षांनंतर प्रथमच निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या स्थायी समितीसमोर महापालिका प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक सोमवारी (ता. २) सादर केले जाणार आहे. जवळपास तीन हजार कोटींवर अंदाजपत्रक पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कुंभमेळ्याच्या कामाव्यतिरिक्त नवीन विकासकामे हाती घेतली जाणार नाहीत. मात्र, नगरसेवकांनी सुचविलेल्या किमान दोन महत्त्वाच्या कामांचा अंदाजपत्रकात समावेश केला जाणार आहे. .मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेच्या १६व्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे जवळपास पावणेचार वर्ष निवडणूक झाली नाही. प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने प्रशासक तथा आयुक्तांच्या वतीनेच अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. कर व दर ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या स्थायी समितीसमोर प्रथम अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. .त्यानंतर स्थायी समिती सभापती महासभेला त्यानंतर पुन्हा स्थायी समितीसमोर अंतिम मान्यतेसाठी सादर केले जाते. आतापर्यंत आयुक्तांकडून अंदाजपत्रक सादर केले जात होते. २०२६-२७ साठी नवनिर्वाचित सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्याकडे आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यामार्फत सादर केले जाईल. अन्य तरतूद नाही मागील दोन वर्षांच्या अंदाजपत्रकामध्ये अनुक्रमे २०० व २२५ असे एकूण ४२५ कोटी रुपये सिंहस्थ कामांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. .परंतु आता नगरसेवकांनादेखील विकासकामांसाठी निधी हवा असल्याने म्युनिसिपल बॉण्ड व ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या जवळपास पाचशे कोटींच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य तरतूद केली जाणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नगरसेवक स्वेच्छा निधी आठ लाख व प्रभाग विकास निधीसाठी तीस लाख रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. .यंदा करवाढीतून सुटका महापालिका प्रशासनाला कर वाढ करायची असल्यास नियमाप्रमाणे २० फेब्रुवारीच्या आता स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव सादर करावा लागतो. परंतु स्थायी समिती सभापती पदाची निवडणूक २५ फेब्रुवारीला झाल्याने आता करवाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नाशिककरांना करवाढीतून सुटका होईल. .BJP Leader Kirit Somaiya : सोमय्या बॅक इन ॲक्शन! मंत्री मुश्रीफ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर दिलं खळबळजनक उत्तर.चार वर्षांत आठ प्रशासक (कंसात बदलीची कारणे) कैलास जाधव (म्हाडा घोटाळा, १० दिवस) रमेश पवार (सरकार बदलले, तीन महिने) डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (कामाची संथगती, १३ महिने) विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे (प्रभारी) जिल्हाधिकारी डी. गंगाधरन (प्रभारी) अतिरिक्त आयुक्त भाग्यश्री बानाईत (प्रभारी) डॉ. अशोक करंजकर (वादग्रस्त कार्यकाळ, १७ महिने) मनीषा खत्री. (डिसेंबर २०२४ पासून कार्यरत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.