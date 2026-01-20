नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नगरसेवकांनो लक्ष द्या! ३० दिवसांत गटनोंदणी अनिवार्य; अन्यथा मतदानाचा अधिकार धोक्यात

Mandatory Group Registration for Elected Councillors : नाशिक महानगरपालिकेच्या १२२ जागांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून, आता विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पक्षनिहाय गटनोंदणी करणे बंधनकारक आहे. शासन राजपत्रात नोंद झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यानुसार राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिनाभरात गटनोंदणी करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया त्या पक्षांकडून पार पाडली जाणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणी न झाल्यास मतदान प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही.

