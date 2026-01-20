Nashik Municipal Corporation : नगरसेवकांनो लक्ष द्या! ३० दिवसांत गटनोंदणी अनिवार्य; अन्यथा मतदानाचा अधिकार धोक्यात

नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पक्षनिहाय गटनोंदणी करणे बंधनकारक आहे. शासन राजपत्रात नोंद झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यानुसार राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिनाभरात गटनोंदणी करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया त्या पक्षांकडून पार पाडली जाणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणी न झाल्यास मतदान प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही..१६ जानेवारीला महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकसाठी मतमोजणी झाली. त्यात निवडून आलेल्या नगरसेवकांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याबरोबर ज्या पक्षांकडून निवडून आले, त्या पक्षांची विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राजपत्रातील प्रसिद्धीनंतर तीस दिवसांच्या आत नोंदणी बंधनकारक आहे. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असून त्या शिवाय मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेता येत नाही. त्यानुसार आता कायदेशीर सल्लागार घेऊन राजकीय पक्षांकडून गटनोंदणीसाठी मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे..शहाणेंची भूमिका महत्त्वाचीसिडकोतील प्रभाग २९ मध्ये एबी फॉर्म घोळामुळे अपक्ष उमेदवारी केलेल्या मुकेश शहाणे हे एकमेव अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. त्यामुळे एक तर अपक्ष म्हणून स्वतंत्र गटनोंदणी करावी लागेल किंवा अन्य पक्षांबरोबर त्यांना गटात सहभागी होऊन विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. अपक्ष नगरसेवक शहाणे पुन्हा भाजप सोबत जातात का? अन्य पक्षांबरोबर गटनोंदणी करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Satara News: नागठाण्यात प्रभू श्रीरामांचा जयघोष; गुलालाच्या उधळणीत रथोत्सव, शिवेंद्रसिंहराजेंसह मनोज घोरपडेंची उपस्थिती!.नगरसेवकांच्या अधिकृततेवर शिक्कामहापालिकेच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांसह अपक्ष म्हणून नगरसेवक निवडून आले असले तरी जोपर्यंत राजपत्रात नोंद होत नाही, तोपर्यंत त्या नगरसेवकांना अधिकृतपणे काम करता येत नाही. महापालिकेच्या ३१ प्रभागांतील १२२ जागांवर निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांची नावे, पक्ष, पत्त्यासह शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याने या नगरसेवकांवर अधिकृततेचा शिक्का बसला असून त्यांना आता काम करता येणार आहे. महापालिकेच्या निवडणूक शाखेच्या वतीने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार शासन राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.