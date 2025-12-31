Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'निष्ठावंतांचा' उद्रेक! शिवसेना आणि मनसेतही उमेदवारीवरून राडा; आयारामांमुळे जुन्यांची नाकेबंदी

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत मंगळवारी (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम क्षणापर्यंत सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांत प्रचंड गोंधळ आणि रस्सीखेच पाहायला मिळाली. भारतीय जनता पक्षाप्रमाणेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना यांच्यात तिकीट वाटपावरून वादंग उभे राहिले. .ऐनवेळी प्रवेश केलेल्या ‘आयारामां’ना उमेदवारी दिल्याने निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वरिष्ठ पातळीवरून नाराजांची मनधरणी सुरू असली, तरी दिवसभर राजकीय वर्तुळात या नाराजीनाट्याचीच चर्चा रंगली होती..महापालिका निवडणुकीतील आघाडी व युतीच्या गणितावरून सुरू असलेला गोंधळ अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत कायम राहिला. मंगळवारी भाजपमध्ये ‘एबी फॉर्म’वरून महाभारत रंगले असतानाच, महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसेतही तिकीटवाटपाला वादाची किनार लाभली..ऐनवेळी उमेदवार बदलशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. मात्र, काही प्रभागांमध्ये ऐनवेळी पक्षात प्रवेश केलेल्या उमेदवारांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आल्याने पक्ष पदाधिकाऱ्यांना नाराज शिवसैनिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या गोंधळात नेमक्या किती उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आले आणि किती जणांनी प्रत्यक्ष अर्ज दाखल केले, याचा ताळमेळ बसविण्यात पदाधिकारी दिवसभर गुंतले होते. एकूणच, भाजपप्रमाणेच महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसेतही उमेदवारीवरून निर्माण झालेल्या नाराजीनाट्याने संपूर्ण दिवस राजकीय वातावरण तापलेले दिसून आले..मनसेत शाब्दिक चकमकमनसेच्या अधिकृत उमेदवारांना जुनी पंडित कॉलनी येथे बोलावून पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याकडून एबी फॉर्मचे वाटप केले जात होते. या वेळी काही प्रभागांमध्ये ऐनवेळी उमेदवार बदल करण्यात आल्याने, तर काही इच्छुकांना दुसऱ्या प्रभागात तिकीट दिल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या वेळी इच्छुक उमेदवार आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाल्याची माहिती आहे..निष्ठावंतांचा संतापशिवसेना पक्षातर्फे शहरातील काही प्रभागांमध्ये ऐनवेळी प्रवेश केलेल्या उमेदवारांना तिकीट देण्यात आले. त्यामुळे दीर्घकाळापासून पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या शिवसैनिकांना डावलले गेल्याचा आरोप करीत त्यांनी संताप व्यक्त केला. जुनी पंडित कॉलनी परिसरात नाराज शिवसैनिक व पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाल्याची चर्चा होती. मात्र, पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी कोणताही वाद झाला नसल्याचे सांगत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला..Jaysingpur Muncipal : स्वीकृत नगरसेवकांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर; शासन आदेश येणार की फक्त आश्वासनच?.एबी फॉर्म दिले; पण उमेदवारांनी पक्ष बदललेमहाविकास आघाडीत नव्याने सहभागी झालेल्या मनसेतही परिस्थिती वेगळी नव्हती. पक्षाकडून ४२ उमेदवारांना अधिकृतरीत्या एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, त्यापैकी काही उमेदवारांनी दरम्यानच्या काळात दुसऱ्या पक्षाची वाट धरल्याचे समोर आले. परिणामी, अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यावरही रात्री उशिरापर्यंत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी निश्चित करण्याचे काम सुरू होते, अशी माहिती मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.