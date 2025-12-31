नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'निष्ठावंतांचा' उद्रेक! शिवसेना आणि मनसेतही उमेदवारीवरून राडा; आयारामांमुळे जुन्यांची नाकेबंदी

Chaos Till the Last Hour of Nomination : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी झालेली धावपळ आणि तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयाबाहेर व्यक्त केलेला संताप.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीत मंगळवारी (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम क्षणापर्यंत सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांत प्रचंड गोंधळ आणि रस्सीखेच पाहायला मिळाली. भारतीय जनता पक्षाप्रमाणेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना यांच्यात तिकीट वाटपावरून वादंग उभे राहिले.

