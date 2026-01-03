Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा रणसंग्राम: ६६६ जणांची माघार, ७२९ उमेदवार मैदानात!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. तब्बल ६६६ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता ७२९ उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत. यापूर्वी एकूण १,३९५ नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाले होते. .शनिवारी (ता. ३) पक्षचिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर अपक्ष व बंडखोर उमेदवार जोरदार प्रचारात उतरतील, तर अधिकृत पक्षचिन्ह मिळालेल्या उमेदवारांनी प्रचाराला आधीच सुरवात केली आहे. बहुतांश प्रभागांत तिरंगी व चौरंगी लढती पाहायला मिळणार आहेत..अर्ज माघारीच्या दिवशी शहरात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. मनसेच्या तीन उमेदवारांनी ऐनवेळी माघार घेतल्याने पक्षाची मोठी कोंडी झाली. भाजपमध्येही विविध प्रभागांत बंडखोरीचे चित्र ठळकपणे दिसून आले. प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये दीपक बडगुजर यांनी माघार न घेतल्याने भाजपचा एबी फॉर्म मिळालेले माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज कायम ठेवत बंडखोरी केली..प्रभाग १० मध्ये माजी नगरसेवक शशिकांत जाधव यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्याने भाजपमधील असंतोष उघड झाला. मात्र प्रभाग २४ मध्ये सुरेखा नेरकर यांनी माघार घेतल्याने भाजपमधील संभाव्य बंडखोरी टळली. प्रभाग १७ मध्ये दहा अपक्षांनी माघार घेत शिंदे सेनेला पाठिंबा दिल्याने पक्षाला बळ मिळाले. प्रभाग २६ मध्ये भाजपचे दोन एबी फॉर्म असल्याचा गोंधळ उडाला असून पुष्पावती पवार यांनी अपक्ष अर्ज कायम ठेवत बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारला..पक्षनिहाय उमेदवार असेभाजप : ११६ (२ पुरस्कृत उमेदवारांसह)शिवसेना : १०२राष्ट्रवादी काँग्रेस : ४२शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे : ७९राष्ट्रवादी काँग्रेसशरदचंद्र पवार : २९महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना : ३०काँग्रेस : २२.शरद पवारांसह महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार, वर्षभरात ७१ जागा रिक्त होणार.महत्त्वाच्या घडामोडीप्रभाग १२ ‘क’मधून मनसेच्या सुजाता डेरे यांची माघार.प्रभाग १८ मधून मनसेच्या रोहिणी पिल्ले यांची माघार.प्रभाग १६ मधून मनसेच्या मीरा सहाणे यांची माघार.सुधाकर बडगुजर यांचे पुत्र दीपक बडगुजर यांची प्रभाग २५ मधून माघार.प्रभाग २९ मध्ये भाजपचा एबी फॉर्म मिळालेले मुकेश शहाणे अपक्ष म्हणून रिंगणात.प्रभाग ३१ मध्ये भाजप उमेदवार बाळकृष्ण शिरसाठ, देवानंद बिरारी, तसेच माजी नगरसेविका वंदना बिरारी यांच्यात जोरदार बाचाबाची; वातावरण तणावपूर्ण.प्रभाग ६ मध्ये भाजपचे बंडखोर ज्ञानेश्वर काकड यांनी उमेदवारी कायम ठेवत घरात स्वतःला कोंडले.प्रभाग १४ मध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांच्या पाठिंब्याने १३ पैकी १० अपक्षांची माघार, एकाच उमेदवारावर एकमत.माजी नगरसेवक संदीप लेनकर यांची प्रभाग १५ मधून माघार.प्रभाग २५ मध्ये हर्षा बडगुजर यांच्या माघारीनंतर भाग्यश्री ढोमसे भाजप पुरस्कृत उमेदवार.त्याच प्रभागात दीपक बडगुजर यांच्या माघारीनंतर प्रकाश अमृतकर भाजप पुरस्कृत उमेदवार.प्रभाग २४ मध्ये सुरेखा नेरकर यांच्याऐवजी पल्लवी गणोरे यांचा अर्ज वैध.प्रभाग १७ मध्ये भाजपच्या दहा माजी नगरसेवक व उमेदवारांची माघार; शिवसेनेला जाहीर पाठिंबा.प्रभाग १६, २३ व ३० मध्ये एकूण ४३ उमेदवारांची माघार.प्रभाग ७ मध्ये भाजपच्या माजी नगरसेविका वर्षा भालेराव यांची माघार.प्रभाग २४ मधून शिवसेनेच्या मंगला तांबडे यांचा अर्ज मागे.प्रभाग १६ मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार संकेत पगारे यांची माघार..भाजपच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत काही अपवाद वगळता बहुतांश बंडखोर उमेदवारांनी माघार घेतली आहे. पक्षाने दिलेला ‘१०० प्लस’चा नारा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कार्यकर्ते, बूथप्रमुख, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी एकदिलाने काम करतील.- सुनील केदार, शहराध्यक्ष, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.