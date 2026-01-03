नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा रणसंग्राम: ६६६ जणांची माघार, ७२९ उमेदवार मैदानात!

Final Day of Withdrawals Heats Up Nashik Politics : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी विविध प्रभागांत राजकीय हालचालींना वेग आला असून, बंडखोर व अपक्ष उमेदवारांमुळे निवडणूक वातावरण चांगलेच तापले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. तब्बल ६६६ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता ७२९ उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत. यापूर्वी एकूण १,३९५ नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाले होते.

