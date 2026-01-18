Nashik Municipal Corporation : जात-धर्म बाजूला ठेवा, आता कामाचं बोला! नाशिकच्या नवोदित नगरसेवकांसाठी खडतर प्रवास सुरू

Nashik Municipal Corporation

New Faces Enter Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक निवडणुकीत विजयी झालेले नवनिर्वाचित नगरसेवक आता शहराच्या विकासाचे आणि ३०५४ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत.
नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक निवडणुकीतून जवळपास ६४ नवीन चेहरे सभागृहात शहराचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. मतदारांवर आश्‍वासनांचा पाऊस पडल्यावर आता दिलेली आश्‍वासने पार पाडण्याबरोबरच महापालिका म्हणजे काय? कारभार कसा चालतो? नागरिकांच्या खिशातून कररूपी येणारा निधी रस्ते, पथदीप, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधांवर योग्य पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे, याचे नियोजन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

