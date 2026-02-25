Nashik Municipal Corporation : नाशिकच्या कचरा डेपोवर १६ ग्रामपंचायतींचा डोळा; महापालिकेकडून विरोधाचे संकेत

नाशिक: इगतपुरी तालुक्यातील १६ ग्रामपंचायतींचा घनकचरा नाशिक महापालिकेच्या प्रकल्पात संकलित करण्याचा अद्यापपर्यंत प्रस्तावच दाखल झाला नाही. प्रस्ताव दाखल झाल्यावर धोरणात्मक निर्णय असल्याने महासभेवर दाखल होईल व त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होईल. महासभेने यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरचा कचरा घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे १६ ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तावाला महासभा मंजुरी देणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. .नाशिक शहराबरोबरच महापालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या बारा गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निवासी प्रकल्प उभे राहत आहे. विशेष करून नाशिक महानगर प्राधिकरणाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात निवासी गृहप्रकल्प तयार केले जात आहे. या गृह प्रकल्पातून निर्माण होणारा घन कचऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. .नाशिक महापालिकेचे स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे इगतपुरी तालुक्यातील घोटी, गोंदे, वाडीवऱ्हे, मुंडेगाव, साकुर, टाकेद तसेच नाशिक तालुक्यातील विल्होळी, गोवर्धन, महादेवपुर, चांदशी, सारूळ, जलालपूर, राजुर बहुला, पिंपळद, सिद्धप्रिंपी, पळसे या १६ गावांमधील कचरा नाशिक महापालिकेच्या विल्होळी येथील खत प्रकल्पात आणण्याचे नियोजन आहे..जि.प. च्या निर्णयाने नवा वादग्रामपंचायतींचा घनकचरा नाशिक महापालिकेच्या प्रकल्पात संकलित करण्याचा विषय हा धोरणात्मक असल्याने महासभेवर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रस्ताव प्राप्त होणेही आवश्यक आहे. त्या प्रस्तावानुसार महासभेवर कचरा संकलनाचा प्रस्ताव दाखल होऊन महासभा अंतिम निर्णय घेईल. मात्र, त्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेने परस्पर कचरा संकलनाची घोषणा केल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली..महापालिकेचा विरोधत्र्यंबकेश्वर येथील कचरा नाशिक महापालिकेच्या कचरा डेपोत संकलित करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी दाखल झाला होता. परंतु, महासभेने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्याच भागात कचरा विल्हेवाट करण्याची यंत्रणा उभारण्याचा ठरावही करण्यात आला होता. मात्र, आता पुन्हा इगतपुरी व नाशिक तालुक्यातील १६ ग्रामपंचायतींचा घनकचरा महापालिकेच्या डेपोत संकलित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत..Kolhapur ST : एस.टी.ला रोज १३ लाख रुपयांचा तोटा; कोल्हापूर विभाग, रोजचे उत्पन्न व खर्चाचे गणित व्यस्त .महासभेने यापूर्वी ठराव केला असेल तर ते तपासून पाहावे लागेल. मुळात १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा तयार होत असेल तर जागेवरच विल्हेवाट लावावी, असा शासनाचा आदेश आहे. असे असताना नाशिक महापालिकेच्या कचरा डेपोत अतिरिक्त कचरा आणणे योग्य होणार नाही. महापालिकेच्या कचरा डेपोतही जागा शिल्लक नसल्याने तो कचरा ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या संदर्भात सविस्तर अभ्यास करून निर्णय घेता येईल.- हिमगौरी आहेर-आडके, महापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.