Nashik Municipal Corporation : नाशिकच्या कचरा डेपोवर १६ ग्रामपंचायतींचा डोळा; महापालिकेकडून विरोधाचे संकेत

Proposal Pending for 16 Gram Panchayats Waste Collection : १६ ग्रामपंचायतींचा घनकचरा नाशिक महापालिकेच्या प्रकल्पात संकलित करण्याचा अद्यापपर्यंत प्रस्तावच दाखल झाला नाही. प्रस्ताव दाखल झाल्यावर धोरणात्मक निर्णय असल्याने महासभेवर दाखल होईल व त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होईल.
नाशिक: इगतपुरी तालुक्यातील १६ ग्रामपंचायतींचा घनकचरा नाशिक महापालिकेच्या प्रकल्पात संकलित करण्याचा अद्यापपर्यंत प्रस्तावच दाखल झाला नाही. प्रस्ताव दाखल झाल्यावर धोरणात्मक निर्णय असल्याने महासभेवर दाखल होईल व त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होईल. महासभेने यापूर्वी त्र्यंबकेश्‍वरचा कचरा घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे १६ ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तावाला महासभा मंजुरी देणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

