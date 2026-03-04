नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपाचा शेअर बाजारात डंका! २०० कोटींच्या 'ग्रीन बॉण्ड'ला ५४० कोटींचा प्रतिसाद

Financial Planning for Simhastha Kumbh Mela 2026 Water Projects : नाशिक महानगरपालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी जारी केलेल्या हरित कर्जरोख्यांना (Green Bonds) गुंतवणूकदारांकडून मिळालेला उदंड प्रतिसाद उत्साहाचे वातावरण निर्माण करणारा ठरला आहे.
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने पाणीपुरवठा विषयक कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने नॅशनल स्टॉक एक्सेंज (एनएसई) व बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज (बीएसई) मध्ये जारी करण्यात आलेल्या हरित कर्जरोख्यांना अडीच पटींनी प्रतिसाद मिळाला आहे. दोनशे कोटींच्या हरितरोख्यांना शेअर बाजारात तब्बल ५४० कोटींची बोली लागली असून ३ हजार ३१२ गुंतवणुकदारांनी रोखे खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केली आहे. सेबीच्या अटी व शर्तीनुसार आता दोनशे कोटींचे रोख्यांचे वितरण केले जाणार आहे.

