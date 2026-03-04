Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपाचा शेअर बाजारात डंका! २०० कोटींच्या 'ग्रीन बॉण्ड'ला ५४० कोटींचा प्रतिसाद

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने पाणीपुरवठा विषयक कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने नॅशनल स्टॉक एक्सेंज (एनएसई) व बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज (बीएसई) मध्ये जारी करण्यात आलेल्या हरित कर्जरोख्यांना अडीच पटींनी प्रतिसाद मिळाला आहे. दोनशे कोटींच्या हरितरोख्यांना शेअर बाजारात तब्बल ५४० कोटींची बोली लागली असून ३ हजार ३१२ गुंतवणुकदारांनी रोखे खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केली आहे. सेबीच्या अटी व शर्तीनुसार आता दोनशे कोटींचे रोख्यांचे वितरण केले जाणार आहे..पुढीलवर्षी सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असल्याने त्यासाठी राज्य शासनाने विकास आराखड्याला मंजुरी दिली नसली तरी मोठ्या प्रमाणात विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शहरात सद्य:स्थितीत जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची कामे सुरु असल्याचा दावा केला जात आहे. शहरात कामे करताना महापालिकेला देखील विकास निधीचा भार काही प्रमाणात उचलावा लागणार आहे. .किती प्रमाणात वाटा उचलावा लागेल हे देखील निश्चित नाही. परंतु, महापालिकेने निधीची तजवीज केली आहे. त्यात मागील दोन आर्थिक वर्षात ४२५ कोटी रुपये अंदाजपत्रकात तरतूद केली आहे. त्या व्यतिरिक्त जी कामे शासनाकडून मंजुरी केली जाणार नाही, त्या कामांसाठी मात्र ७७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे..यापूर्वी दोनशे कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बॉण्ड बाजारात सुचीबद्ध करण्यात आले. फेब्रुवारीत दोनशे कोटींचे ग्रीन बॉण्ड अर्थात हरितरोखे बाजारात आणले. दोन मार्च बॉण्ड खरेदीची अंतिम मुदत होती. त्या कालावधीत अडीच पटींनी प्रतिसाद मिळाला आहे..३११२ जणांनी लावली बोलीहरित रोख्यांचे दर्शनी मुल्य प्रत्येकी १२५ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. पहिल्या श्रेणीत संस्थागत गुंतवणूकदार, दुसऱ्या श्रेणीत बिगर-संस्थागत गुंतवणूकदार व तिसऱ्या श्रेणीत किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी वार्षिक ८.०५ टक्के ८.२० टक्के कुपन दर निश्चित करण्यात आला. एके कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या माध्यमातून बॉण्डस सुचिबद्ध करण्यात आले. दोनशे कोटींच्या बॉण्डसला तिन्ही श्रेणीमध्ये ५४० कोटी रुपयांची बोली लावण्यात आली. ३३१२ अर्जदारांनी बोली लावली..Gadhinglaj Villages : स्वीकृतसाठी छोट्या गावांचा विचार होणार का?; जिल्हा परिषद, पंचायत समिती : कमी मतदारसंख्येमुळे उमेदवारीत डावलले.हरित रोख्यांतून होणारी कामेमुकणे जलपुरवठा योजनेचा विस्तार, विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्र, विल्होळी ते गांधीनगरपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकणे, साधुग्राम व निलगिरी बाग जलशुद्धीकरण केंद्राचे बांधकाम.सरकारकडून मिळणार अनुदानकेंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने अमृत योजनेंतर्गत हरित रोखे जारी करण्यासाठी २० कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.