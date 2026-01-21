नाशिक

Nashik Municipal Corporation : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा 'मान' कोणाला? नाशिक महापौर आरक्षणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

Reservation Announcement for 29 Municipal Corporations : नाशिक महानगरपालिकेच्या आगामी महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, रोटेशन पद्धतीनुसार हे पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांनंतर आता महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गुरुवारी (ता. २२) संपूर्ण राज्यातील २९ महापालिकांसाठी एकत्रितपणे महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होणार असून, नाशिक महापालिकेत रोटेशननुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

