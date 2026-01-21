Nashik Municipal Corporation : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा 'मान' कोणाला? नाशिक महापौर आरक्षणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

नाशिक: राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांनंतर आता महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गुरुवारी (ता. २२) संपूर्ण राज्यातील २९ महापालिकांसाठी एकत्रितपणे महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होणार असून, नाशिक महापालिकेत रोटेशननुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..गुरुवारी (ता. १५) झालेल्या निवडणुकांचे निकाल शुक्रवारी (ता. १६) जाहीर झाले असून, नाशिकमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे महापौरपद भाजपकडे जाणे निश्चित मानले जात असले, तरी हे पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहील, यावर पुढील राजकीय गणित अवलंबून आहे..रोटेशनचा इतिहास नाशिकच्या बाजूनेनाशिक महापालिकेत यापूर्वी विविध कालखंडांत महापौरपदाचे आरक्षण बदलत गेले आहे. १९९७ मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, १९९८ (अनुसूचित जाती),१९९९ (सर्वसाधारण महिला), २००२ (सर्वसाधारण), २००५ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), २००७ (सर्वसाधारण), २००९ (अनुसूचित जाती), २०१२ (सर्वसाधारण), २०१४ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), २०१७ (अनुसूचित जमाती), २०१९ मध्ये सर्वसाधारण पदासाठी राखीव होते..या पार्श्वभूमीवर रोटेशननुसार यंदा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण पडू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, यंदा आरक्षण प्रक्रिया राज्यभर एकाच वेळी होणार असल्याने यापूर्वी सर्वांत आधी ज्या महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती आरक्षण निघाले होते, त्या महापालिकांमध्ये पुन्हा तेच आरक्षण पडण्याची शक्यता असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..नाशिक ‘हाय फोकस’आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळा लक्षात घेता, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. महापौरांच्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत कुंभमेळा होणार असल्याने नाशिकसह राज्याचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग होईल. त्यामुळे महापौरपदासह स्थायी समिती सभापतींच्या निवडीकडे मुख्यमंत्री व राज्य नेतृत्वाचे विशेष लक्ष असल्याचे स्पष्ट होत आहे..Govind Pansare Case : पानसरे हत्या प्रकरणाला नवं वळण? संशयित आरोपी समीर गायकवाडच्या मृत्यूनंतर 'सनातन'चा धक्कादायक आरोप.टक्केवारीनुसार २९ महापालिकांचे आरक्षणराज्यातील २९ महापालिकांचा विचार करताअनुसूचित जाती : १३ टक्के - ४ महापालिकाअनुसूचित जमाती : ७ टक्के- २ महापालिकाइतर मागासवर्ग : २७ टक्के- ७ ते ८ महापालिकाउर्वरित- खुला (सर्वसाधारण) प्रवर्गनाशिकमध्ये जर सर्वसाधारण आरक्षण पडले, तर महापौरपदासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.