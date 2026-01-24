नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत महिला राज! महापौरपदासाठी 'या' पाच नावांची जोरदार चर्चा

Mayor Post Reserved for Women in Nashik : नाशिक महापालिकेत महापौरपद महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यानंतर उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतीपदासाठी राजकीय पक्षांकडून फिल्डिंग लावली जात आहे.
नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या टर्ममध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाल्यानंतर आता उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतिपदासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाकडून गटनेते पदासाठीदेखील मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.

