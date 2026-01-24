Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत महिला राज! महापौरपदासाठी 'या' पाच नावांची जोरदार चर्चा

नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या टर्ममध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाल्यानंतर आता उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतिपदासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाकडून गटनेते पदासाठीदेखील मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे..महापौरपदासाठी २२ जानेवारीला आरक्षण काढण्यात आले. नाशिकसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाल्यानंतर अनेकांना महत्वकांक्षेला मुरड घालावी लागली. महापौरपदासाठी स्थायी समितीच्या पहिल्या व माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, दीपाली गिते, स्वाती भामरे, डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांच्यासह डॉ. योगिता हिरे यांचे नावे चर्चेत आली आहे. .Pune Mayor Election Postponed : पुणे महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर, महापालिकेचे आयुक्तांना पत्र.महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाल्याने त्यानंतर आता उपमहापौरपदावर वर्णी लावण्यासाठी भाजपमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. महापौर महिला प्रवर्गासाठी असल्याने उपमहापौरपदावर पुरुषांना संधी मिळाली पाहिजे, असा हट्ट भाजपमध्ये धरला जात आहे. महापालिकेचे सहा विभाग आहे. त्यात महापौरपद ज्या विभागाला जाईल, त्या विभागातील उपमहापौर व स्थायी समिती सभापती दिला जाणार नसल्याचे बोलले जात आहे. भौगोलिक समतोल ठेवण्याच्या अनुषंगाने अन्य विभागांमध्ये पदांचे वाटप होणार असल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.