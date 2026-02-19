Nashik Municipal Corporation : 'स्वच्छ हवा-हरित नाशिक'साठी केंद्राकडून ३४ कोटींचा बुस्टर डोस; महापालिकेच्या प्रयत्नांना यश

नाशिक: नाशिक महापालिकेला पर्यावरण संवर्धनासाठी केंद्र सरकारकडून दर वर्षी १७ कोटी रुपये मिळतात. मागील दोन वर्षांचा (२०२४-२५ व २०२५-२६) अडकलेला निधी आता एकत्रितपणे ३४ कोटी रुपये मिळणार असल्याने शहरातील हरित उपक्रमांना वेग येणार आहे..केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम (एन-कॅप) अंतर्गत देशातील १३२ शहरांमध्ये प्रदूषण पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेत नाशिकचा समावेश असून, २०२२ पूर्वीच्या चार वर्षांत महापालिकेला सुमारे ८७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता..२०२४-२५ या वर्षातील १७ कोटींचा निधी केंद्राकडे प्रलंबित होता. तो मिळावा यासाठी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू होता. लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर निधी मंजूर होईल, असे संकेत मिळाले होते. अखेर दोन्ही वर्षांचा निधी एकत्रित मंजूर झाल्याने प्रशासनाने दिलासा व्यक्त केला आहे..प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या निधीच्या मदतीने हरित पट्टे वाढविणे, सौरऊर्जेचा वापर वाढविणे आणि शहरातील वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. नव्या ३४ कोटींच्या निधीमुळे नाशिकच्या पर्यावरणीय पायाभूत सुविधांना बळकटी मिळणार असून, ‘स्वच्छ हवा-हरित नाशिक’ या उद्दिष्टाकडे शहराची वाटचाल अधिक वेगाने होईल..Sangli Kolhapur Road : सांगली -कोल्हापूर चौपदरीकरणाला ब्रेक, प्राधिकरणाकडून टेंडर रद्द; वाहनधारकांना चांगल्या रस्त्याची प्रतिक्षाच.एन-कॅपमधून पूर्ण झालेली कामेसातपूर परिसरातील महापालिकेच्या खुल्या जागांवर वृक्षलागवड व देखभालप्रमुख रस्ते व दुभाजकांचे सुशोभीकरणनाशिक पूर्व भागातील रस्ते दुभाजक व वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरणनाशिक रोड व नाशिक पश्चिम विभागातील तरण तलावांवर सौरऊर्जा (सोलर सिस्टिम) प्रकल्पपपया सर्कल ते एक्स्लो पॉइंट तसेच नरसिंहनगर ते अयोध्या कॉलनी सर्कलदरम्यान रस्ता व दुभाजक सुशोभीकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.