नाशिक

Nashik Malti IVF Center : बदलापूर स्त्रीबीज तस्करीचे धागेदोरे नाशिकमध्ये! महापालिकेकडून 'मालती आयव्हीएफ'ला नोटीस

Notice Issued to Malti IVF Center in Nashik : स्रीबीज तस्करीप्रकरणी नाशिक महापालिकेने मुंबई नाका येथील मालती आयव्हीएफ सेंटरला शनिवारीनोटीस बजावली.
IVF Center

IVF Center

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील स्रीबीज तस्करीप्रकरणी नाशिक महापालिकेने मुंबई नाका येथील मालती आयव्हीएफ सेंटरला शनिवारी (ता. २८) नोटीस बजावली. आयव्हीएफ सेंटरसंदर्भात महापालिकेने दिलेल्या परवानगी तसेच कागदपत्रात संदर्भात तातडीने खुलासा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Thane
Nashik
maharashtra
Muncipal corporation
medical department
badlapur

Related Stories

No stories found.