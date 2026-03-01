Nashik Malti IVF Center : बदलापूर स्त्रीबीज तस्करीचे धागेदोरे नाशिकमध्ये! महापालिकेकडून 'मालती आयव्हीएफ'ला नोटीस

नाशिक: ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील स्रीबीज तस्करीप्रकरणी नाशिक महापालिकेने मुंबई नाका येथील मालती आयव्हीएफ सेंटरला शनिवारी (ता. २८) नोटीस बजावली. आयव्हीएफ सेंटरसंदर्भात महापालिकेने दिलेल्या परवानगी तसेच कागदपत्रात संदर्भात तातडीने खुलासा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. .राज्य महिला आयोगाकडे ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे स्रीबीज तस्करी होत असल्याच्या तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यासंदर्भात आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली होती. ठाणे पोलिसांना स्रीबीज रॅकेटसंदर्भात माहिती देवून तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ठाणे जिल्ह्यात आयव्हीएफ सेंटर चालविले जात असले तरी परवानगी मात्र नाशिक महापालिकेची होती. .नियमानुसार महापालिका हद्दीतच सेंटर चालविणे अपेक्षित असताना ठाणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सेंटर चालविले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात ठाणे महापालिकेने नाशिक महापालिकेला पत्र पाठवून कागदपत्रासंदर्भात माहिती मागविली होती. त्यानुसार नाशिक महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने कारवाईला सुरवात केली. .Caste-based discrimination : जातिभेद का संपला नाही?.मुंबई नाका भागात एका फ्लॅटमध्ये मालती आयव्हीएफ सेंटर असल्याचे महापालिकेच्या कागदपत्रांवरून माहिती मिळाल्यानंतर वैद्यकीय पथकाने धडक दिली. परंतु सदर फ्लॅट बंद असल्याने व्हॉटसअपद्वारे नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. विजय देवकर यांनी दिली..मालती आयव्हीएफ सेंटरला नाशिक महापालिकेने परवानगी दिली होती. ठाणे महापालिकेच्या पत्रानुसार कागदपत्रासंदर्भात माहिती मिळविण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. - डॉ. विजय देवकर, वैद्यकीय अधीक्षक, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.