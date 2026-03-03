Nashik Road Development : नाशिकच्या रस्त्यांचे भाग्य उजळणार: मनपा देणार 'बांधकाम टीडीआर', ३१ प्रभागांसाठी १४४ कोटींचा निधी!

नाशिक: शहर विकास आराखड्यात नमुद करण्यात आलेल्या ज्या रस्त्यांचा अद्याप विकास झाला नाही ते रस्ते विकसित करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने बांधकाम टीडीआर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगरसेवकांनी रस्ते सुचविल्यास महापालिका टीडीआर देणार आहे. तसेच रस्ते विकास करण्यासाठी प्रथमच शहरातील सहाही विभागातील ३१ प्रभागांकरिता एकूण १४४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात प्रत्येक प्रभागासाठी ४ कोटी ६५ लाखांचा निधी रस्त्याकरिता उपलब्ध होईल. .महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागासाठी ४७१.४१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ३१ प्रभागातील रस्ते कामांसाठी २२.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते बांधणे विषयक अत्यावश्यक कामांसाठी ५ कोटींपैकी १ कोटी, गौळाणे रस्ता ते मुंबई महामार्ग १८ मीटर डीपी रस्त्यासाठी एकूण ७.५ कोटींपैकी १ कोटी तर सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांसाठी २.५ कोटींपैकी ५० लाख, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांसाठी १.२५ कोटींपैकी ५० लाख रुपये यावर्षी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत..सिंहस्थ आराखड्यानुसार मंजूर कामांसाठी १ कोटी, रस्ते सुरक्षा व जनजागृती कामे करण्यासाठी १७ कोटी ५० लाख, रस्ते दुरुस्तीसाठी ५० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. पूल व सांडव्यांकरीता १९.७२ कोटी, इमारत बांधणीकरीता १६.६६ कोटी, पुतळे बांधणीसाठी ३.०३ कोटी तरतूद आहे..रस्ते खोदाई कामांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षरस्ते खोदाई व तोडफोड करण्यापूर्वी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे तोडफोड फी अदा करावी लागते. शहरात महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने मोठ्या प्रमाणात खोदाई करण्यापूर्वी बांधकाम विभागाकडे फी अदा केली. परंतु, सदरची तोडफोड फी अन्यत्र वळविण्यात आल्याने खोदाई झालेल्या रस्त्यांसाठी निधी शिल्लक राहिला नाही. त्यामुळे आता रस्ते खोदाई व तोडफोड फी साठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..रोड सेफ्टी ऑडिटशहरातील विविध रस्त्यांचे रोड सेफ्टी ऑडिट एनजीओच्या माध्यमातून केले जाणार असून रस्ते सुरक्षा समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांची केल्या जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. रिंगरोड मिसिंग लिंक विकसित करण्यासाठी टीडीआर व एफएसआयच्या माध्यमातून ताब्यात घेतले जाणार आहेत..Viral News : अजबच ! नवरी एकच अन् नवरदेव दोन, कुठं पार पडलं अनोखं लग्न ? सोशल मीडियावर होतेय चर्चा .बांधकाम विभागाकडून प्रस्तावित कामेसिंहस्थ कामांतर्गत २८ रस्ते ८ पूल.पंचवटीतील इंदिरा गांधी रुग्णालयाचे नूतनीकरण.तपोवनातील रुग्णालयाच्या पहिल्या मजल्याचे बांधकाम.कुंभमेळ्यानंतर नेत्र रुग्णालय.प्रमुख आखाडे, आश्रमात विविध सुविधा व नूतनीकरण.राम काल पथ प्रकल्पाच्या टप्पा १ व २ ची कामे.नाशिकरोड येथे महिलांसाठी राजमाता जिजाऊ सभागृह.रस्ते बांधणीसाठी १६० कोटींची तरतूद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.