Nashik Municipal Corporation : लोकसंख्या २५ लाख अन् कर्मचारी केवळ ४ हजार! नाशिक महापालिकेचा डोलारा खिळखिळा

नाशिक: शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या पुढे गेली आहे; परंतु एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला विविध सेवा पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे १०६२ लोकसंख्यामागे अवघा एक कर्मचारी असल्याची बाब समोर आली. सध्या महापालिकेकडे ४,३१३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यात १,९६० सफाई कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे..महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर विविध संवर्गातील ७,७२५ पदे मंजूर करण्यात आली. मासिक सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे ३ हजार ४१२ पदे रिक्त असून ४,३१३ कर्मचारी सद्यःस्थितीत कार्यरत आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये एक हजार ९६० सफाई कर्मचारी आहेत. लाड-पागे समितीच्या नियमानुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा वारसा हक्काने तत्काळ भरता येतात. .सफाई कर्मचाऱ्यांची पदे वगळल्यास दोन हजार ३५३ अधिकारी व कर्मचारी नियमित आहे. २०२६ च्या अखेर १९९० मध्ये भरती झालेले कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने नवीन बॅच महापालिकेचे काम सांभाळेल. एकंदरीत शहराची वाढती लोकसंख्येचा विचार करता मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे..महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४३ टक्क्यांवर असल्याने नियमानुसार नवीन नोकरभरती करता येत नाही. महापालिकेचा समावेश 'ब' वर्गात असल्याने शासनाकडे जवळपास १४ हजार पदांचा आकृतिबंध सादर केला होता. शासनाने सुधारित आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर यापूर्वी मंजूर असलेल्या ७,७२५ मंजूर पदांमध्ये १,८८४ नवीन पदांचा समावेश करत ८,८७७ पदांचा आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी आहे..९४० लोकांसाठी एकच सफाई कामगार!सद्यःस्थितीत महापालिकेकडे ४, ३१३ नियमित अधिकारी व कर्मचारी आहेत. यात १,९६० सफाई कर्मचाऱ्यांचे पदे वगळल्यास २,३५३ कर्मचाऱ्यांमार्फत कार्यालयीन कामे होतात. २५ लाख लोकसंख्येचा विचार करता १,०६२ लोकसंख्या मागे एक कर्मचारी आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच शहरात साफसफाईचे काम आउटसोर्सिंगने होते. .१,९६० नियमित कर्मचारी व ७०० आउटसोर्सिंग कर्मचारी अशा एकूण २,६६० सफाई कर्मचारी सफाईचे काम करतात. २५ लाख लोकसंख्येचा विचार केल्यास ९४० लोकांमागे एक सफाई कर्मचारी असल्याचे स्पष्ट होते. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सिंहस्थ कामांचे नियोजन करताना सरासरी २५ लाख लोकसंख्या निश्चित केली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येला सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे तोकडे मनुष्यबळ आहे. परिणामी पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य या सुविधा पुरविताना कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागते..Pune Health News:डेंगी, चिकूनगुनियाचे रुग्ण राज्यात अधिक; आरोग्य विभाग, गतवर्षी डेंगीचे १४ हजार, चिकूनगुनियाचे ३ हजार ४३९ रुग्ण .सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर १४७ तांत्रिक पदे व अग्निशमन विभागात १५३ पदांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन शासनाकडील प्रलंबित सुधारित आकृतिबंध मंजुरीसाठी प्रयत्न करू.- हिमगौरी आहेर-आडके, महापौर.