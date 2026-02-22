नाशिक

Nashik Municipal Corporation : लोकसंख्या २५ लाख अन् कर्मचारी केवळ ४ हजार! नाशिक महापालिकेचा डोलारा खिळखिळा

Staff Shortage in Nashik Municipal Corporation : एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला विविध सेवा पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे १०६२ लोकसंख्यामागे अवघा एक कर्मचारी असल्याची बाब समोर आली.
Nashik Municipal Corporation

Nashik Municipal Corporation

सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या पुढे गेली आहे; परंतु एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला विविध सेवा पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे १०६२ लोकसंख्यामागे अवघा एक कर्मचारी असल्याची बाब समोर आली. सध्या महापालिकेकडे ४,३१३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यात १,९६० सफाई कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

