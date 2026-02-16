Nashik Municipal Corporation : गटनोंदणीचा 'खेळ' अन् भाजपची एक जागा घटली; शिवसेना-मनसे युतीमुळे स्थायीचे गणित बदलले

नाशिक: कर व दर ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांसाठी सोमवारी (ता. १६) महापौर हिमगौरी आहेर- आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष महासभा बोलाविण्यात आली आहे. भाजपचे सर्वाधिक नऊ सदस्य स्थायी समितीवर जाणार असल्याने बिनविरोध सभापती होईल. स्थायी समितीवर भाजपकडून ‘४-३-२’ असा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. .१५ जानेवारीला नाशिक महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्याच्या दुसऱ्याच्या दिवशी १६ जानेवारीला मतमोजणी झाली. मतमोजणीतून भाजपला ७२ जागा मिळाल्या, तर त्या खालोखाल शिवसेनेचे २६ नगरसेवक निवडून आले. शिवसेना (उबाठा) चे १५, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार व काँग्रेसचे तीन नगरसेवक निवडून आले. मनसे व अपक्ष असे प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आले. मात्र विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणी करताना मनसेने शिवसेनेसोबत नोंदणी केली, तर अपक्ष नगरसेवक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गटनोंदणी केली. काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांची नोंदणी ठाकरे सेनेत झाली. .नगरसेवकांची संख्या लक्षात घेता भाजपचे दहा, शिवसेनेचे तीन, ठाकरे सेनेचे दोन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सदस्य निश्चित होता. मात्र शिवसेनेत मनसेने गटनोंदणी केल्याने गुणांकन वाढले व भाजपच्या एका सदस्याची संख्या कमी झाली. त्यामुळे आता भाजपचे नऊ, शिवसेनेचे चार, ठाकरे सेनेचे दोन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक याप्रमाणे सदस्यांची नियुक्ती होईल..RTE Admission: आधी पैसे द्या, मग प्रवेश! संस्थाचालकांच्या भूमिकेमुळे आरटीई प्रवेशाचा गुंता वाढणार.पूर्व मतदारसंघातील चार नगसेवक समितीवरपूर्व विधानसभा मतदारसंघामधून भाजपचे सर्वाधिक तीस नगरसेवक निवडून आल्याने या मतदारसंघातील चार नगरसेवकांना स्थायी समितीवर जाण्याची संधी मिळणार आहे. त्याखालोखाल पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील, तर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील दोन नगरसेवक स्थायी समितीवर जातील. शिवसेनेकडून पंचवटी विभागातून कमलेश बोडके, सिडको विभागातून किरण गामणे, नाशिक रोड विभागातून रमेश धोंगडे किंवा रंजना बोराडे या दोघांपैकी एकाला संधी मिळेल..मनसेच्या मयूरी पवार यांचेदेखील नाव शिवसेनेकडून स्थायी समितीसाठी घोषित केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अपक्ष मुकेश शहाणे यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे. ठाकरे सेनेच्या सदस्यांची नावे ऐनवेळी जाहीर केली जाणार आहे. ठाकरे सेनेकडून भारती ताजनपुरे, तर योगेश गाडेकर या दोघांची नावे निश्चित झाल्याची माहिती गटनेते केशव पोरजे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.