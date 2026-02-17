Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत 'महिलाराज'! स्थायी समितीच्या १६ पैकी ११ जागांवर महिलांची वर्णी

नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या व त्यानंतर विकास आघाडीच्या गुणांकनानुसार स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांच्या नावाची घोषणा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके केली. भाजपचे नऊ, शिवसेनेचे चार, शिवसेना (उबाठा)चे दोन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीत समाविष्ट एका अपक्षाचा समावेश १६ सदस्यांच्या यादीत करण्यात आला. भाजपने सर्वाधिक सहा नवीन चेहरे दिले..महापौर, उपमहापौर निवडीनंतर स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीचा विषय तहकूब ठेवण्यात आला होता. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून राजपत्रात गटांची नोंदणी झाल्यानंतर महापौर आडके यांनी सदस्य नियुक्तीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यासाठी विशेष महासभा सोमवारी (ता. १६) बोलाविण्यात आली. गटनेत्यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदस्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. शिवसेना व मनसेने एकत्रित नोंदणी केल्याने गुणांकन वाढले, त्यामुळे सुरवातीला भाजपचे १० सदस्य स्थायी समितीवर जाणार होते. त्यात एकने घट होऊन नऊ सदस्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. .मनसेची गटनोंदणी शिवसेनेसोबत झाल्याने गुणांकन वाढल्याने अतिरिक्त एक जागा शिवसेनेच्या पदरात पडली. त्यामुळे शिवसेनेने गटनोंदणीची परतफेड मनसेच्या मयूरी पवार यांची निवड करून केली. पवार यांना एक वर्षे की दोन वर्षे स्थायी समितीवर मिळतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अपक्ष नगरसेवक मुकेश शहाणे यांना सोबत घेत गटनोंदणी केली आहे. त्यामुळे शहाणे यांना राष्ट्रवादीने सोबत येण्याचे गिफ्ट दिले. परंतु शहाणे दोन वर्षे स्थायी समितीवर राहणार आहेत..महिलाराज भक्कममहापौरपदी हिमगौरी आहेर-आडके, तर आयुक्त व दोन अतिरिक्त आयुक्त महिला आहेत. त्यापाठोपाठ आता स्थायी समितीच्या सोळा सदस्यांमध्ये तब्बल ११ महिला नगरसेवकांची नियुक्ती झाल्याने महापालिकेत पुन्हा महिलाराज भक्कम झाले आहे..नवनियुक्त सदस्यभाजप : माधुरी बोलकर, नितीन निगळ, पल्लवी गणोरे, डॉ. दीपाली कुलकर्णी, इंदूबाई खेताडे, आदिती पांडे, सरिता सोनवणे, जयश्री गायकवाड, मच्छिंद्र सानप.राष्ट्रवादी काँग्रेस : मुकेश शहाणे (अपक्ष)शिवसेना : मयूरी पवार (मनसे), किरण गामणे, राहुल दिवे, रंजना बोराडे.शिवसेना (उबाठा) : योगेश गाडेकर, भारती ताजनपुरे..Hasan Mushrif vs Chandrakant Patil : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील यांच्यात अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच.नव्यांना जुन्यांचा बॅकअपभाजपच्या नऊ सदस्यांपैकी नितीन निगळ, पल्लवी गणोरे, डॉ. दीपाली कुलकर्णी, इंदूबाई खेताडे, आदिती पांडे, जयश्री गायकवाड या पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या नगरसेवकांना स्थायी समितीवर संधी दिली. सर्वांना संधी द्यायची या धोरणानुसार कदाचित या सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा राहू शकतो. किरण गामणे, राहुल दिवे, रंजना बोराडे, मुकेश शहाणे यांनी यापूर्वी स्थायी समितीवर काम केले आहे. शिवसेना (उबाठा) कडूनही योगेश गाडेकर हा नवीन चेहरा देण्यात आला..सानप, बोलकर, कुलकर्णी शर्यतीत१६ सदस्यांच्या स्थायी समितीवर सभापती निवडून येण्यासाठी नऊ सदस्यांची आवश्यकता आहे. सद्यःस्थितीत भाजपकडे बहुमत आहे. त्यामुळे सभापती भाजपचाच होईल. उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल केलेले मच्छिंद्र सानप यांचे नाव सभापतिपदासाठी आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर माधुरी बोलकर, डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांचेही नाव चर्चेत आहे. विरोधकांकडून सभापतिपदासाठी अर्ज दाखल होवू शकतो. परंतु भाजप वगळता अन्य पक्ष कशी मोट बांधतात? यावर सभापतिपदाचा उमेदवार ठरेल. दरम्यान, पुढील दहा दिवसात सभापतिपदासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.