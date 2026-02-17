नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत 'महिलाराज'! स्थायी समितीच्या १६ पैकी ११ जागांवर महिलांची वर्णी

BJP Secures Majority; Shiv Sena Gains Additional Seat : निवडून आलेल्या सदस्यांच्या व त्यानंतर विकास आघाडीच्या गुणांकनानुसार स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांच्या नावाची घोषणा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके केली.
नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या व त्यानंतर विकास आघाडीच्या गुणांकनानुसार स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांच्या नावाची घोषणा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके केली. भाजपचे नऊ, शिवसेनेचे चार, शिवसेना (उबाठा)चे दोन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीत समाविष्ट एका अपक्षाचा समावेश १६ सदस्यांच्या यादीत करण्यात आला. भाजपने सर्वाधिक सहा नवीन चेहरे दिले.

