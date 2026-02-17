नाशिक

Nashik Municipal Corporation : भाजपचे '४-३-२' सूत्र! नाशिक स्थायी समितीत नव्या दमाच्या शिलेदारांना संधी; कुंभमेळ्यापूर्वी राजकीय गणिते स्पष्ट

BJP Implements ‘4-3-2’ Formula Across Assembly Segments : शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघात सदस्यांच्या संख्येनुसार भाजपने ‘४-३- २’ या समीकरणानुसार सदस्यत्व दिले, तर शिवसेना (उबाठा)नेदेखील दोन नवीन सदस्यांना संधी देताना नाशिक रोड विभाग भक्कम केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेचे कर व दर ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या स्थायी समिती सदस्यांची निवड करताना भाजप व शिवसेना (उबाठा)ने नव्यांना संधी दिली आहे. शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघात सदस्यांच्या संख्येनुसार भाजपने ‘४-३- २’ या समीकरणानुसार सदस्यत्व दिले, तर शिवसेना (उबाठा)नेदेखील दोन नवीन सदस्यांना संधी देताना नाशिक रोड विभाग भक्कम केला आहे. मनसेला सोबत घेत शिवसेनेने गटनोंदणीची परतफेड केली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही सोबत घेतलेल्या अपक्ष नगरसेवकाला स्थायी समिती दिल्याने सोबत येणाऱ्यांचे ‘स्वागत’ केले.

