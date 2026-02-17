Nashik Municipal Corporation : भाजपचे '४-३-२' सूत्र! नाशिक स्थायी समितीत नव्या दमाच्या शिलेदारांना संधी; कुंभमेळ्यापूर्वी राजकीय गणिते स्पष्ट

नाशिक: महापालिकेचे कर व दर ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या स्थायी समिती सदस्यांची निवड करताना भाजप व शिवसेना (उबाठा)ने नव्यांना संधी दिली आहे. शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघात सदस्यांच्या संख्येनुसार भाजपने ‘४-३- २’ या समीकरणानुसार सदस्यत्व दिले, तर शिवसेना (उबाठा)नेदेखील दोन नवीन सदस्यांना संधी देताना नाशिक रोड विभाग भक्कम केला आहे. मनसेला सोबत घेत शिवसेनेने गटनोंदणीची परतफेड केली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही सोबत घेतलेल्या अपक्ष नगरसेवकाला स्थायी समिती दिल्याने सोबत येणाऱ्यांचे ‘स्वागत’ केले..महापालिकेत स्थायी समितीला महत्त्व आहे. कर व दर ठरविण्याचे सर्वात महत्त्वाचे अधिकार या समितीकडे असतात. स्थायी म्हणजेच बरखास्त न होणारी संस्था असा अर्थ होतो. दरवर्षी आठ सदस्य निवृत्त होत असल्याने समिती बरखास्त होत नाही. महापालिकेचा एक रुपया खर्च करायचा असला तरी स्थायी समितीची परवानगी आवश्यक असते. शहराचे व राजकीय पक्षांचे अर्थकारण स्थायी समितीभोवती फिरते. .ऑक्टोबर महिन्यात कुंभमेळ्याचा शंखनाद होईल. त्यापूर्वी विकासकामांचे बार फुटला आहे. अद्याप छोटे कामे शिल्लक असल्याने सर्वांची मंजुरी समिती समोर येईल. त्यामुळे यंदाच्या पंचवार्षिकमधील दोन वर्षे स्थायी समितीवर जाण्यासाठी अनेक इच्छुक होते. परंतु सर्वच पक्षांनी नव्यांना संधी दिली..भाजपने दोनदा निवडून आलेल्या माधुरी बोलकर, मच्छिंद्र सानप, सरिता सोनवणे व डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांना संधी दिली. या चौघांपैकी एकाला सभापतिपद मिळेल, त्यात सर्वाधिक शक्यता सानप यांची दिसून येते. कुंभमेळा पंचवटी विभागात प्रामुख्याने होत असल्याने या भागात सभापतिपद जाईल. नितीन निगळ, पल्लवी गणोरे, इंदूबाई खेताडे, आदिती पांडे, जयश्री गायकवाड हे पाच सभागृहातील नवीन चेहरे भाजपने दिले..सानप, सोनवणे, खेताडे व गायकवाड हे चार पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील चेहरे आहेत. याचं विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे तीस नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यापाठोपाठ पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील निगळ, गणोरे व बोलकर तर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील पांडे व कुलकर्णी यांना संधी देत ४-३-२ सूत्र निश्चित केले. शिवसेना (उबाठा) कडून योगेश गाडेकर हे प्रथमच सभागृहात निवडून आलेला चेहरा देण्यात आला. अनेक वर्षांनी निवडून आलेल्या भारती ताजनपुरे यांना पुनर्प्रवेशाचे गिफ्ट देताना ठाकरे सेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आलेल्या नाशिक रोडला बळ दिले..Sangli ZP Mahayuti : 'झेडपी'त सव्वा वर्षांचे चार अध्यक्ष करू, चंद्रकांतदादांची भूमिका; शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिला प्रस्ताव.सोबत येणाऱ्यांचे स्वागतशिवसेनेने एकमेव मनसेच्या नगरसेविकेला सोबत घेतल्याने सोबत येण्याचे गिफ्ट शिवसेनेने मनसेला समिती सदस्यत्व देऊन परत केले आहे. शिवसेनेचे चौघांचे पॅनल निवडून आणणारे राहुल दिवे यांना बक्षिसी दिली. नाशिक रोड भागातून रंजना बोराडे, तर सिडको भागातून किरण गामणे यांना पद देऊन समतोल साधला. एकमेव अपक्ष नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गटनोंदणी केल्याने त्यांना समितीत घेत स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.