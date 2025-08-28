नाशिक

Nashik Municipal Corporation : थकीत कर वसुलीसाठी महापालिकेचा नवा डाव; एका रुपयाची बोली लावून मालमत्ता ताब्यात

Nashik Municipal Corporation Tax Recovery Drive : सहा विभागांमध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिका एक रुपयाच्या बोलीने मिळकतींच्या सातबारावर बोजा चढविणार आहे.
नाशिक: थकीत कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने ५१ मिळकतींचा मंगळवारी (ता. २६) लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. सहा विभागांमध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिका एक रुपयाच्या बोलीने मिळकतींच्या सातबारावर बोजा चढविणार आहे.

