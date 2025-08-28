Nashik Municipal Corporation : थकीत कर वसुलीसाठी महापालिकेचा नवा डाव; एका रुपयाची बोली लावून मालमत्ता ताब्यात

नाशिक: थकीत कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने ५१ मिळकतींचा मंगळवारी (ता. २६) लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. सहा विभागांमध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिका एक रुपयाच्या बोलीने मिळकतींच्या सातबारावर बोजा चढविणार आहे. .महापालिकेच्या वतीने कर वसुली सुरू आहे. त्यात थकबाकीदारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. थकीत घरपट्टीचा आकडा ७८३ कोटी रुपयात पोहोचला आहे. यामध्ये शास्तीची रक्कम मोठी आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने दुबार कर आकारणी होत असलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्यात आला. यात मोठे थकबाकीदार आढळून आल्याने महापालिकेने मिळकत धारकांना नोटीस व जप्ती वॉरंट बजावले..पहिल्या टप्प्यात ७१ थकीत मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी जुलै महिन्यात प्रक्रिया राबविण्यात आली मात्र लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. ७१ थकबाकीदार मालमत्तांचा लिलाव होण्यापूर्वी २० मीटर धारकांनी थकबाकीचे काही लाख रुपये जमा केले. तर उर्वरित ५१ थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. .त्यानुसार सहा विभागात मंगळवारी (ता.२६) दुबार लिलाव प्रक्रिया घेण्यात आली या प्रक्रियेलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे एक रुपया भरून संबंधित मिळत धारकांच्या सातबारावर महापालिकेचा बोजा चढणार आहे. अशी माहिती कर विभागाचे उपायुक्त अजित निकत यांनी दिली. यापूर्वी २२ मिळकतींच्या सातबारावर महापालिकेने नाव लावले आहे..Manoj Jarange News: मनोज जरांगे जुन्नरमध्ये दाखल, आंदोलनावर ठाम, अटींचे पालन करण्याचे पोलिसांना हमीपत्र, म्हणाले....अशा आहेत थकीत मालमत्तानाशिक पूर्व विभागामध्ये सहा, पंचवटीत अकरा, पश्चिममध्ये सहा, नाशिक रोड विभागात सात, सिडको विभागात १५ तर सातपूर विभागात अशा ५१ थकबाकीदार मिळकती आहे. दरम्यान नव्याने सहा विभागातील शंभर थकबाकीदारंचे जप्तीचे अधिपत्र बजाविण्याच्या सूचना आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिल्या आहेत. प्रत्येक विभागाने आपल्या अखतयारीत येत असलेल्या प्रत्येकी १०० मोठ्या थकबाकीदारांची निवड करून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशी माहिती कर विभागाचे उपायुक्त अजित निकत यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.