Nashik Municipal Corporation : हरित नाशिकसाठी मनपाचा २५ कोटींचा प्लॅन; वृक्षलागवड आणि संवर्धनासाठी तिजोरी उघडली!

Nashik Municipal Corporation Allocates ₹25 Crore for Green Initiatives : नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात राबवल्या जाणाऱ्या वृक्षलागवड मोहिमेसाठी रोपवाटिका (नर्सरी) सज्ज करण्यात आल्या असून, आगामी आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणावर नवीन लागवड केली जाणार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: स्वच्छ, सुंदर व हरित नाशिकची संकल्पना राबविण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष व प्राधिकरण विभागाच्या वतीने आगामी आर्थिक वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करण्यात आले असून, यामध्ये नवीन वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धनासाठी १२.१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

