Nashik Water Crisis : स्मार्ट सिटीच्या कामाचा फटका? नाशिकच्या पाणी प्रश्नावर ज्येष्ठ नगरसेवकांचा गंभीर आरोप

नाशिक: धरणात मुबलक साठा असूनही निर्माण झालेली कृत्रिम पाणीटंचाई व रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून नगरसेवकांनी सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरले. सिडकोच्या नगरसेवकांनी थेट अन्यायाची भावना व्यक्त केली, तर नाशिक रोडच्या नगरसेवकांनीदेखील आमच्यावरच अन्याय का, अशी भावना व्यक्त करत प्रशासनाकडून दुजाभाव मिळत असल्याचा थेट आरोप केला. सिडको, नाशिक रोडच्या नगरसेवकांच्या भूमिकेमुळे सातपूर विभागाचे काही नगरसेवकदेखील त्यांच्या भागातील पाणी समस्यांसाठी एकवटले. पंचवटी विरुद्ध द्वारका असा सामना पाहायला मिळाला..अनियमित व अपुरा पाणीपुरवठा तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी (ता. ६) विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. शहराच्या एकूण पाणी समस्येवर अधिकाऱ्यांवर आरोपांची सरबत्ती केली जात असतानाच सिडकोतील पाणीप्रश्नावर मुकेश शहाणे, प्रवीण तिदमे, प्रतिभा पवार यांनी आवाज उठविला. शहाणे यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांचा सिडकोवर राग असल्याचा आरोप करतानाच सिडकोचे पाणी पंचवटी विभागात का दिले? कालिका पंप बंद का केला? असा थेट सवाल केल्यानंतर वातावरण तापले. .मुकणेचे पाणी अन्यत्र वळविल्याने पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप करत सिडकोत जवळपास सर्वच नगरसेवकांनी सभागृहात उभे राहून संताप व्यक्त केला. पंचवटी विभागावर आरोप होत असल्याने गुरमित बग्गा व शाहु खैरे यांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. नाशिक रोड विभागातील नगरसेवकांनीदेखील त्यांच्या भागातील पाणीप्रश्न उपस्थित केल्याने सभागृहात प्रांतवादाचे चित्र निर्माण झाले..पंचवटीतील प्रभाग तीनच्या नगरसेवक प्रियांका माने यांनी सभागृहात हंडा घेऊन प्रवेश करताना द्वारका भागात पंचवटीचे पाणी दिले जात असल्याचा आरोप केला. द्वारका भागात दोनदा दिले जाणारे पाणी कमी करण्याची मागणी करताना आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्यांच्या आरोपांना प्रभाग १५ च्या नगरसेवक सीमा पवार यांनीदेखील द्वारका भागात १० दशलक्ष लिटर्स पाण्याची आवश्यकता असताना सहा दशलक्ष लिटर्स पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे सांगितले. पाणीपुरवठा कमी केल्यास त्यांनीदेखील आंदोलनाचा इशारा दिला..Nitin Gadkari : चार महामार्गांचे लवकरच भूमिपूजन; नितीन गडकरी यांची माहिती.बडगुजरांनी मांडली सद्यःस्थितीपाणीपुरवठासंदर्भात ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी वस्तुस्थिती मांडली. पाणीटंचाईला स्मार्टसिटी कंपनी जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंचवटीत ७१ एमएलडी प्रकल्पाचे सहा वर्षांपासून सुरु असल्याने फक्त ४४ एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे. मध्य नाशिकमध्येदेखील ८१ ऐवजी ५४ एमएलडी पाणीपुरवठा सुरु आहे. दारणा धरणातील आरक्षित १ टीएमसी पाण्याचा वापर होत नसल्याने नाशिक रोडमध्ये अपुरा पुरवठा असल्याचे सांगितले. .पाणीटंचाईची कबुलीपाणीपुरवठा विभागाचे रवींद्र धारणकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्रातून ४४१ एमएलडी पाण्याचे नियोजन होते, परंतु महासभेच्या ठरावानुसार २०७ एमएलडी क्षमतेचे केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २०२६ च्या लोकसंख्येचा विचार करून २०७ ऐवजी १३७ एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण उभारल्याने टंचाई निर्माण झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले. सिंहस्थात २७४ पर्यंत क्षमता वाढविण्याचे प्रस्तावित असल्याने टंचाई दूर होणार असल्याचे सांगण्यात आले.