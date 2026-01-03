Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात; मतदान केंद्रांवर गर्दी टाळण्याचे निर्देश

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या मुख्य निवडणूक निरीक्षक सचेंद्र प्रताप सिंग यांनी शुक्रवारी (ता. २) निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला. प्रत्येक मतदान केंद्रावर सरासरी नऊशे मतदार मतदान करतील, या दृष्टीने नियोजन करत गर्दी टाळता येईल. व लांब रांगा लागणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले..नाशिक महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५–२६ साठी मुख्य निवडणूक निरीक्षक सचेंद्र प्रताप सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी शुक्रवारी महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवन येथे निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी महापालिकेच्या आयुक्त व मुख्य निवडणूक अधिकारी मनिषा खत्री यांनी त्यांचे स्वागत केले..आढावा बैठकीत शहराची लोकसंख्या, महापालिका निवडणूक आरक्षण, भौगोलिकदृष्ट्या रहिवासी व विरळ वस्ती असलेले भाग, तसेच गुगल मॅपच्या आधारे मतदान केंद्रांचे नियोजन याबाबत माहिती मुख्य निवडणूक निरीक्षकांनी घेतली. निवडणुकीसाठी एकूण १ हजार ५६३ मतदान केंद्रे असून, मागील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांतील मतदान केंद्रांची तुलनात्मक माहितीही सादर केली..निवडणूक व्यवस्थापनाबाबतच्या तयारीचा घेतला आढावा. महापालिकेचे मुख्यालय राजीव गांधी भवन हे निवडणूक मुख्य कार्यालय असून, महापालिकेच्या सहा विभागांतील दहा निवडणूक कार्यालयांचे कामकाज सुरळीत सुरू असल्याची माहिती निवडणूक तथा प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी दिली..बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, स्मिता झगडे, विविध विभागाचे निवडणूक नोडल अधिकारी उपजिल्हाधिकारी शरद घोरपडे, पोलिस उपायुक्त किरण चव्हाण आदी अधिकारी उपस्थित होते..Kolhapur City : पाणी, वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्थेवर ताण; विकास नियोजन कुठे कमी पडतेय?.सिंग यांच्या सूचना अशामतदारांना त्यांचे मतदान केंद्र सहज शोधता यावे, यासाठी स्पष्ट फलक, तसेच क्यूआर कोडद्वारे मतदान केंद्राचे लोकेशन उपलब्ध करावे. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून पत्रलेखन उपक्रम राबवून मतदार जनजागृती करावी. ईव्हीएम मशिन पोहोचविण्यासाठीची वाहतूक व्यवस्था, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणावर चर्चा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.