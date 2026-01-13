नाशिक

Nashik Municipal Election : आचारसंहितेचा दणका! नवीन नाशिकमध्ये विनाकागदपत्र रोकड सापडल्याने खळबळ

Massive Cash Seizure During Nashik Civic Poll Checks : आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू असताना, नवीन नाशिक येथील विल्होळी तपासणी नाक्यावर वाहन तपासणीदरम्यान तब्बल ८ लाख ३३ हजार रुपयांची रोख रक्कम आढळून आल्याने निवडणूक यंत्रणा सतर्क झाल्याचे चित्र दिसून आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू असताना, नवीन नाशिक येथील विल्होळी तपासणी नाक्यावर वाहन तपासणीदरम्यान तब्बल ८ लाख ३३ हजार रुपयांची रोख रक्कम आढळून आल्याने निवडणूक यंत्रणा सतर्क झाल्याचे चित्र दिसून आले.

