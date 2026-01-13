Nashik Municipal Election : आचारसंहितेचा दणका! नवीन नाशिकमध्ये विनाकागदपत्र रोकड सापडल्याने खळबळ

नवीन नाशिक: महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू असताना, नवीन नाशिक येथील विल्होळी तपासणी नाक्यावर वाहन तपासणीदरम्यान तब्बल ८ लाख ३३ हजार रुपयांची रोख रक्कम आढळून आल्याने निवडणूक यंत्रणा सतर्क झाल्याचे चित्र दिसून आले..आदर्श आचारसंहितेच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोग यांच्या निर्देशांनुसार नवीन नाशिक विभागात मुंबई-आग्रा रोडवरील डी-मार्ट समोर, विल्होळी तपासणी नाक्यावर येथे स्थिर सर्वेक्षण पथक कार्यरत आहे..शनिवारी (ता.१०) दुपारी सुमारे ४.५३ वाजता या पथकाने एम.एच. १५ जे.आर. ४४५५ क्रमांकाच्या वाहनाची तपासणी केली असता, वाहनातून ८ लाख ३३ हजार रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली. सदर वाहन चालक संदीप छगन बऱ्हे यांनी ही रक्कम बांधकाम व्यवसायातील व्यवहारासाठी संबंधित व्यक्तींना देण्यासाठी असल्याचे सांगितले. .Kolhapur Election : तीन वर्षांत काहीच नाही, आता बदल हवा; महायुतीवर टीका करत सतेज पाटील यांचा विकासाचा अजेंडा.मात्र, त्याबाबतच्या पावत्या व आवश्यक कागदपत्रे तत्काळ सादर न करता, एक दिवसाची मुदत मागण्यात आली. पुरावे सादर होईपर्यंत ही संपूर्ण रक्कम नवीन नाशिक विभागीय कार्यालयाच्या ट्रेझरी विभागात जमा करण्यात आली असून, या प्रकरणाची अधिकृत माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ८ व ९ यांना कळविण्यात आली आहे. .या कारवाईत पथक प्रमुख डी. आर. हांडोरे, सहाय्यक पथक प्रमुख संजय भांगरे, छायाचित्रकार श्रीकांत पवार, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक शकिला बशीर शेख, महिला पोलिस हवालदार अदिती हाके व हवालदार एस. व्ही. सोनवणे यांचा सहभाग होता. निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम वाहतूक होऊ नये, यासाठी प्रशासन विशेष दक्षता घेत असून, पुढील चौकशीनंतर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.