Nashik Municipal Election : आता रात्र वैऱ्याची! नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी ४८ तास पोलिसांची करडी नजर

नाशिक: महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचाराची मुदत मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेपाचला संपणार असून 'ताई..माई..अक्का'च्या संपूर्ण प्रचारावर पुढील ४८ तासांसाठी बंदी राहणार आहे. त्यामुळे मंगळवार दिवसभराचा वेळ उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. .त्यानंतर मात्र लक्ष्मीदर्शनाचा खेळ सुरू होणार असल्याने एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेल्या उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून पैसेवाटपावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. पोलिसांकडूनदेखील विशेष दक्षता घेण्यात येण्यात येणार असल्याने जागोजागी नाकाबंदी सुरू होणार आहे. पैशाबरोबरच मद्याच्या वाहतुकीकडे लक्ष आहे..चार वर्षानंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीची तयारी अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ जानेवारीच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशित केल्यानंतर इच्छुकांचा जीव भांड्यात पडला. पक्षाकडून उमेदवारी जाहीर झाली नसली तरी प्रचाराच्या एक-दोन फेऱ्या उमेदवारांनी पूर्ण केल्या. उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी चित्र स्पष्ट झाले. .त्या दिवसांपासून राजकीय पक्षाकडून प्रचाराला जोरदार सुरवात झाली. भाजप ११८ जागांवर लढत आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेना (उबाठा), मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य पक्ष लढत असले तरी बहुतांश ठिकाणी आमने-सामने उमेदवार उभे राहिले असून त्याला मैत्रीपूर्ण लढत असे नाव देण्यात आले आहे. .मुंबईनंतर प्रथमच मागील आठवड्यात उद्धव व राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा नाशिकमध्ये झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. सुनील तटकरे, हिंदुत्ववादी संघटनेचे शरद पोंक्षे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या जाहीर सभा झाल्या. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर दोन रविवार प्रचाराचे सुपर संडे ठरले. सुटीचे निमित्त साधून उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचले..Phulambri News : 'ईश्वर चिठ्ठी'ने भाजपला तारले! फुलंब्री नगरपंचायत स्वीकृत सदस्य निवडीत काँग्रेसला धक्का.आता रात्र वैऱ्याची१३ जानेवारीला प्रचार संपणार आहे. त्यामुळे मंगळवार मतदारांसाठी तापदायक, तर उमेदवारांसाठी स्पर्धेचा राहील. त्यानंतर सोशल मीडिया हाच एकमेव आधार उमेदवारांना राहील. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न राहील. १५ जानेवारीला मतदान असल्याने सोशल मीडियावरून एकमेकांची उणी-दुणी, वैयक्तिक टीकाटिप्पणी, वादग्रस्त व्हीडिओचा मारा होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आयोगदेखील सतर्क आहे. दोन दिवस लक्ष्मीदर्शनाचे असल्याने विरोधी उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांसाठी रात्र वैऱ्याची ठरणार आहे. त्यात संक्रांत सण असल्याने वाण देण्याच्या माध्यमातूनदेखील मतदारांपर्यंत पोचण्याची चढाओढ राहणार आहे..