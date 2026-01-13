नाशिक

Nashik Municipal Election : आता रात्र वैऱ्याची! नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी ४८ तास पोलिसांची करडी नजर

Nashik Municipal Election Campaign to End on Tuesday Evening : प्रचाराची मुदत मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचला संपणार असून ‘ताई..माई..अक्का’च्या संपूर्ण प्रचारावर पुढील ४८ तासांसाठी बंदी राहणार आहे.
नाशिक: महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचाराची मुदत मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेपाचला संपणार असून ‘ताई..माई..अक्का’च्या संपूर्ण प्रचारावर पुढील ४८ तासांसाठी बंदी राहणार आहे. त्यामुळे मंगळवार दिवसभराचा वेळ उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

