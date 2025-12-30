Nashik Municipal Election : नाशिक रोडला निवडणुकीचा ज्वर! एकाच दिवशी ९५ उमेदवारांचे अर्ज दाखल

नाशिक रोड: महापालिका नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीसाठी नाशिक रोड सहा प्रभागांतून सोमवारी (ता.२९) ९५ उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले. यात माजी नगरसेवकांसह इतर पक्षातील इच्छुकांचा देखील यात समावेश आले. अर्ज दाखल करण्याबरोबरच सोमवारी ३७० उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली. .नाशिकरोड भागात एकूण सहा प्रभाग असून १७ ते १९ या तीन प्रभागासाठी सोमवारी ७९ उमेदवारी अर्ज विक्री झाले आहे. तसेच प्रभाग २० ते २२ या तीन प्रभागासाठी ९७ अर्ज विक्री झाले असून आत्तापर्यंत ६९४ अर्जाची विक्री झाली आहे. दरम्यान सोमवारी सकाळी मनपाच्या विभागीय कार्यालयात सकाळी दहापासून अर्जविक्री आणि अर्ज स्वीकारणे सुरू होते..त्यामुळे शिवसेना, भाजप, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, रिपाइं आठवले गट, कवाडे गट, एमआयएम आदी पक्षाच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. अनेक इच्छुकांनी मुहूर्त साधत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. निवडणूक कार्यालय देखील उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी भरून गेले होते. दरम्यान मंगळवार (ता.३०) रोजी अर्ज स्वीकारण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने उमेदवार आणि समर्थक यांची मोठी गर्दी होणार आहे..महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! अखेर महायुती तुटली, भाजप-शिवसेनेत फूट...सत्ता समीकरणे कोलमडणार की विरोधकांची लॉटरी लागणार?.वाहतुकीत बदलमहापालिका विभागीय कार्यालयात उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मोठी गर्दी होणार असल्याने पोलिस प्रशासनाच्या वतीने बिटको मार्गे देवळालीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बॅरॅकेट लावत एकेरी वाहतूक करण्यात आली. त्यामुळे वाहतूक काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.