Nashik Municipal Election : नाशिक रोडला निवडणुकीचा ज्वर! एकाच दिवशी ९५ उमेदवारांचे अर्ज दाखल

95 Candidates File Nominations Across Six Nashik Road Wards : नाशिक रोड विभागीय कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आलेल्या उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या प्रचंड गर्दीमुळे बिटको परिसरात मोठी वर्दळ पाहायला मिळाली.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक रोड: महापालिका नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीसाठी नाशिक रोड सहा प्रभागांतून सोमवारी (ता.२९) ९५ उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले. यात माजी नगरसेवकांसह इतर पक्षातील इच्छुकांचा देखील यात समावेश आले. अर्ज दाखल करण्याबरोबरच सोमवारी ३७० उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली.

