Nashik Municipal Election : पॅनलमध्येच दगाफटका? नाशिक मनपा निवडणुकीत उमेदवारांना आता 'क्रॉस वोटिंग'चे टेन्शन

नाशिक: महापालिका निवडणुकीची तारीख जवळ येत असताना पॅनल म्हणून प्रचार होत असला तरी अनेक प्रभागांमध्ये क्रॉस वोटिंगची धास्ती उमेदवारांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विरोधी पॅनलवर लक्ष ठेवतानाच स्वतःच्या पॅनलमधील उमेदवार एकमेकांवर ‘वॉच’ ठेवत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे. क्रॉस वोटिंग झाल्यास संपूर्ण पॅनल निवडून आणण्याचे स्वप्न अनेक ठिकाणी धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..येत्या १५ जानेवारीला मनपासाठी मतदान होत आहे. दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी होणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण १,३९५ उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले होते. त्यापैकी ६६६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी मागे घेतले. आता ७२९ उमेदवार रिंगणात आहेत..निवडणुकीतील उमेदवारांपैकी ८७ माजी नगरसेवक रिंगणात आहेत. ३१ प्रभागांमध्ये भाजप व शिवसेनेत सरळ लढत आहे. भाजप स्वबळावर निवडणूक लढत आहे. तर महायुतीचे घटक शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती आहे. युती असली तरी काही प्रभागांमध्ये काही जागांवर मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. महाविकास आघाडीमध्येदेखील अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतीचे चित्र आहे. प्रभाग १४, ३१ वगळता भाजपची शिवसेनेशी सरळ लढत आहे. त्यामुळे भाजप की शिवसेना असे पॅनलनिहाय आडाखे बांधले जात आहे..सरळ लढतीपंचवटी विभागातील प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये भाजप व शिवसेनेत सरळ सामना आहे. मात्र येथे क्रॉस वोटिंगची धास्ती दोन्ही पॅनलच्या उमेदवारांमध्ये आहे. प्रभाग क्रमांक चार, पाच व सहामध्ये क्रॉस वोटिंगची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पश्चिम विभागातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेल्या प्रभाग सातमध्ये क्रॉस वोटिंगची शक्यता दिसून येत आहे. प्रभाग १२ मध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती आहे..Koregaon Bhima Inquiry : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात नवे वळण; ठाकरे यांचे आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर!.शिवसेनेचे दोन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन उमेदवार आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ऐनवेळी प्रवेशामुळे नाराजीनाट्याचा सामना बनलेल्या प्रभाग १३ मध्येदेखील क्रॉस वोटिंग होऊ नये, यासाठी पॅनल निर्माते प्रयत्नशील आहेत. अशीच स्थिती प्रभाग १४ मध्येही आहे. मागील निवडणुकीत भाजपचे पॅनल प्रभाग १५ मध्ये निवडून आले होते. यंदा शिवसेना (उबाठा) व भाजपची सरळ लढत आहे. त्यामुळे या प्रभागात क्रॉस वोटिंग होऊ नये, यासाठी पक्षाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रभाग १६, १८, २१, २४, २९ तसेच ३० व ३१ मध्ये क्रॉस वोटिंगच्या दृष्टीने प्रभाग संवेदनशील मानले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.