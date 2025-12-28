नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीला सुरुंग; जागावाटपाच्या वादातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी बाहेर?

Seat Sharing Deadlock Shakes Maha Vikas Aghadi in Nashik : नाशिकमधील शालिमार येथील शिवसेना कार्यालयात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली, जिथे जागावाटपाच्या वादावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नाशिक: भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याच्या संकल्पनेला जागावाटपाच्या तिढ्याने सुरुंग लावला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांना प्रत्येकी सातपेक्षा अधिक जागा देण्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेने ठाम नकार दिल्याने वातावरण चांगलेच तापले.

