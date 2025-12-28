Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीला सुरुंग; जागावाटपाच्या वादातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी बाहेर?

नाशिक: भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याच्या संकल्पनेला जागावाटपाच्या तिढ्याने सुरुंग लावला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांना प्रत्येकी सातपेक्षा अधिक जागा देण्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेने ठाम नकार दिल्याने वातावरण चांगलेच तापले. .अखेर संतप्त झालेल्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांनी बैठक अर्धवट सोडत आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, माकप व वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेऊन ‘नव्या विकास आघाडी’ची स्थापन करण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत हालचाली सुरू होत्या..महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस जवळ येत असतानाही शहरात महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांमध्ये जागांचा ताळमेळ बसताना दिसत नाही. महायुतीत भाजप-शिवसेना युतीचा निर्णय झाला असला तरी शिवसेनेला ४५ जागा देण्यास भाजप तयार नसल्याने शिवसेना राष्ट्रवादीसोबत पर्यायी युतीचा विचार करत आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतही जागावाटपावरून वादाने उग्र रूप धारण केले..सात जागांचा प्रस्ताव अमान्यशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेकडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसमोर प्रत्येकी सात जागांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मात्र उमेदवारनिहाय चर्चा करताना ‘प्रत्येक जागेवर सक्षम उमेदवार आहेत,’ असा नन्नाचा पाढा वाचत प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जागावाटपाची चर्चा अर्धवट सोडून बैठक सोडली. परिणामी महाविकास आघाडीची चर्चा थांबली..मैत्रीपूर्ण लढतीवरून वादाला धारप्रभाग क्रमांक १, ६ आणि १० या प्रभागांवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांचे एकमत झाले नाही. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेने ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, ‘मैत्रीपूर्ण लढतच करायची असेल तर आघाडी कशासाठी?’ असा सवाल करत काँग्रेस- राष्ट्रवादी नेत्यांनी चर्चा थांबवली..दोन्ही काँग्रेसला एक दिवसाचीमुदतवादातीत जागांवर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेकडून काँग्रेस व राष्ट्रवादीला एक दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत प्रतिसाद न मिळाल्यास राष्ट्रवादीला देण्यात येणाऱ्या जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेमध्ये वाटून घेतल्या जाणार असल्याचा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला..बैठक वादातच संपलीशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष , मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, वंचित व रासप यांची शनिवारी (ता. २७) शालिमार येथील शिवसेना कार्यालयात बैठक झाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून उपनेते दत्ता गायकवाड, माजी महापौर वसंत गिते, जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, खासदार राजाभाऊ वाजे, मनसेकडून प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम शेख, शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे, राष्ट्रवादीकडून शहराध्यक्ष गजानन शेलार, काँग्रेसकडून शहराध्यक्ष अॅड. आकाश छाजेड आदी उपस्थित होते. प्रभागनिहाय जागांवर सविस्तर चर्चा झाली..PCMC Election : पिंपरीतील तीन जागांवर युती काढणार तोडगा; नेत्यांकडून बैठकांचा सपाटा.महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवायची आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला सन्मानजनक जागा मिळाल्या पाहिजेत. अन्यथा काँग्रेससह इतर छोट्या पक्षांना घेऊन नवी आघाडी उभारू.- गोकुळ पिंगळे, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षमहाविकास आघाडीत काही जागांवर मतभेद आहेत. तेथे मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादीशी पुन्हा चर्चा करून तोडगा काढता येईल.-वसंत गिते, नेते, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.भाजपविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. चर्चेतून तोडगा काढू, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची समजूत काढू.- सलीम शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष, मनसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.