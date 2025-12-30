Nashik Municipal Election : गजानन शेलार बैठकीबाहेरच! राष्ट्रवादीत अंतर्गत धुसफूस; नाशिक मविआच्या जागावाटपात नवा ट्विस्ट

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी अभेद्य राहणार असून, जागावाटपाचा प्राथमिक फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला सर्वाधिक ६२ जागा मिळत असल्याने आघाडीत ते ‘मोठा भाऊ’ ठरणार आहे. त्यापाठोपाठ मनसेला २५, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला २२, तर काँग्रेसला १३ जागा देण्यावर सहमती झाली आहे. .मात्र, प्रभाग क्रमांक १४, २०, २१ व २२ मध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने येथे उमेदवारांवर एकमत न झाल्यास मैत्रीपूर्ण लढतीची घोषणा मंगळवारी (ता. ३०) होण्याची शक्यता असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रभारी माजी आमदार सुनील भुसारा यांनी सांगितले..उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस उद्या (ता. ३०) असल्याने सोमवारपासून (ता. २९) राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. जागावाटपातील उर्वरित तिढे सोडविण्यासाठी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आकाश छाजेड यांच्या निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक झाली. बैठकीला शिवसेनेचे माजी आमदार वसंत गिते, ज्येष्ठ नेते दत्ता गायकवाड, काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, उल्हास सातभाई, शहराध्यक्ष आकाश छाजेड, शरद आहेर, स्वप्नील पाटील आदी उपस्थित होते..राष्ट्रवादी काँग्रेसने २२ जागांवर आपला दावा निश्चित केल्यानंतर उर्वरित जागांबाबत ही बैठक झाली. प्रभाग क्रमांक १३ व १४ मध्ये सर्वाधिक इच्छुक असल्याने तिकीट वाटपावरून मतभेद कायम आहेत. प्रभाग १४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार उमेदवार अंतिम झाले असताना, या जागांवर काँग्रेस आग्रही आहे. .तसेच प्रभाग १३ साठी काँग्रेसचा आग्रह असून, येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार इच्छुक आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेही काही जागांवर आग्रही असल्याने सुमारे आठ ते दहा जागांवर एकमत होण्यास उशीर होत आहे. एकमत न झाल्यास मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय राष्ट्रवादी काँग्रेसने खुला ठेवला आहे..शेलारांवरच शेलारांची उमेदवारीराष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार प्रभाग क्रमांक १३ मधून इच्छुक आहेत. मात्र, त्यांचे पुतणे बबलू शेलार यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. बबलू शेलार यांना तिकीट न मिळाल्यास गजानन शेलार स्वतः रिंगणात उतरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. .सोमवारी त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून ‘किटली’ या चिन्हाला प्राधान्य दिले आहे. मंगळवारी अधिकृत ‘एबी फॉर्म’ जोडून राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी निश्चित करण्याची तयारी त्यांनी ठेवली आहे. वेळ पडल्यास बबलू शेलार यांनाही राष्ट्रवादीची उमेदवारी मिळू शकते, अशीही चर्चा आहे..शहराध्यक्ष शेलार बैठकीबाहेरचमहाविकास आघाडीने दिवसभर मॅरेथॉन बैठका घेत जागावाटपाचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकींना राष्ट्रवादीचे प्रभारी सुनील भुसारा, गोकुळ पिंगळे, दत्तात्रय पाटील, छबू नागरे उपस्थित होते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार यांना या चर्चांपासून दूर ठेवण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त झाली. .आपला स्वभाव आक्रमक असल्याने जागावाटपात तडजोड मान्य नसल्याचे सांगत, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व जागांवर ताकदीने लढावे, तुल्यबळ उमेदवार नसले तरी कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, असे मत शेलार यांनी व्यक्त केले..दिवसभरातील ठळक घडामोडीमहाविकास आघाडीला जागावाटपाचा तिढा पूर्णपणे सोडविण्यात अपयशप्रभाग क्रमांक १४, २०, २१ व २२ मध्ये इच्छुकांची सर्वाधिक गर्दीकाही प्रभागांत मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय खुलाराष्ट्रवादीच्या जागा निश्चित; आता शिवसेना उद्धव ठाकरे, मनसे व काँग्रेसमध्ये अंतिम वाटाघाटीरात्री उशिरापर्यंत चर्चा; मंगळवारी अधिकृत घोषणा अपेक्षित.“साहेब, मी नोकरी सोडली अन् तिकीट गद्दारांना?” छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निष्ठावंत BJP कार्यकर्त्यांचा तुफान राडा, पेट्रोल कॅनसह आक्रमक आंदोलन.शहराध्यक्ष शेलार बैठकीबाहेरचमहाविकास आघाडीने दिवसभर मॅरेथॉन बैठका घेत जागावाटपाचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकींना राष्ट्रवादीचे प्रभारी सुनील भुसारा, गोकुळ पिंगळे, दत्तात्रय पाटील, छबू नागरे उपस्थित होते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार यांना या चर्चांपासून दूर ठेवण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त झाली. आपला स्वभाव आक्रमक असल्याने जागावाटपात तडजोड मान्य नसल्याचे सांगत, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व जागांवर ताकदीने लढावे, तुल्यबळ उमेदवार नसले तरी कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, असे मत शेलार यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.