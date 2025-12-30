नाशिक

Nashik Municipal Election : गजानन शेलार बैठकीबाहेरच! राष्ट्रवादीत अंतर्गत धुसफूस; नाशिक मविआच्या जागावाटपात नवा ट्विस्ट

Maha Vikas Aghadi Finalises Primary Seat Sharing Formula : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपाचा तिढा सोडविण्यासाठी काँग्रेस शहराध्यक्ष आकाश छाजेड यांच्या निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी अभेद्य राहणार असून, जागावाटपाचा प्राथमिक फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला सर्वाधिक ६२ जागा मिळत असल्याने आघाडीत ते ‘मोठा भाऊ’ ठरणार आहे. त्यापाठोपाठ मनसेला २५, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला २२, तर काँग्रेसला १३ जागा देण्यावर सहमती झाली आहे.

