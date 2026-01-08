नाशिक

Nashik Municipal Election : भुजबळ-कोकाटे प्रचारातून 'आउट'! नाशिक राष्ट्रवादीच्या प्रचाराची संपूर्ण धुरा आता समीर भुजबळांच्या खांद्यावर

Senior NCP Leaders Absent from Nashik Campaign : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव प्रचारापासून दूर रहावे लागले आहे. यात ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे अन्न व धान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी क्रीडामंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव प्रचारापासून दूर रहावे लागले आहे. यात ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे अन्न व धान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी क्रीडामंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रचाराची संपूर्ण भिस्त माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यावर आली आहे.

