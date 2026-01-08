Nashik Municipal Election : भुजबळ-कोकाटे प्रचारातून 'आउट'! नाशिक राष्ट्रवादीच्या प्रचाराची संपूर्ण धुरा आता समीर भुजबळांच्या खांद्यावर

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव प्रचारापासून दूर रहावे लागले आहे. यात ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे अन्न व धान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी क्रीडामंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रचाराची संपूर्ण भिस्त माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यावर आली आहे. .महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अवघे सहा दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे प्रचार जोमाने सुरु झाला असून दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीने उमेदवारांचा उत्साह दुणावला आहे. प्रचारसभा, फेरी व चौकसभांच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित केले जात आहे. .महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीने ३९ उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. त्यामुळे पक्षाचा ‘स्ट्राईक रेट’ चांगला कसा राहिल, यादृष्टीने नेत्यांना मैदानात उतरवून प्रचार अधिक जोमाने करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. त्यासाठी राज्यस्तरीय नेत्यांच्या सभांची प्रतीक्षा लागून आहे..जिल्ह्यात पक्षाचे सात आमदार आणि दोन मंत्री आहेत. छगन भुजबळ व नरहरी झिरवाळ या दोन्ही मंत्र्यांवरच पक्षाची मदार अवलंबून आहे. त्यात मंत्री भुजबळ यांच्यावर नुकतीच ह्दयशस्त्रक्रिया झाल्याने त्यांना प्रचाराची दगदग सहन होण्यासारखी परिस्थिती नाही. नाशिकला नुकतेच त्यांनी भेट दिली आणि ते पुन्हा मुंबईला रवाना झाले. .तसेच नरहरी झिरवाळ हे शहरात प्रचारासाठी फारसे उपलब्ध नसल्यामुळे संपूर्ण भार हा माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यावर आला आहे. त्यांनी प्रचार दौरे सुरु केलेले आहेत. मात्र, पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाचे जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान राहील..Supreme Court: ''रस्त्यावरील सर्व श्वान हटवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत'', सुप्रीम कोर्टाने दिलं स्पष्टीकरण.आमदार सक्रियराष्ट्रवादीचे जिल्ह्यात सात आमदार आहेत. त्यातील त्र्यंबक-इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांची कन्या पंचवटीतून महापालिका निवडणूकीसाठी रिंगणात उतरली आहे. त्यामुळे याठिकाणी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून कन्येसाठी आमदार खोसकर प्रचारात उतरले आहेत. नाशिक रोडला आमदार सरोज अहिरे यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागल्याने त्यांनाही कार्यकर्त्यांसाठी लढावे लागते. भगूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी निर्णायक भूमिका निभावल्याने पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.