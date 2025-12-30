नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'मोठ्या भावा'ला डच्चू; शिवसेना-राष्ट्रवादीची हातमिळवणी, भाजपला देणार आव्हान!

BJP Silence Forces Shiv Sena–NCP Alliance : नाशिकमध्ये आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन युतीची घोषणा केली. यावेळी समीर भुजबळ, हेमंत गोडसे आणि विजय करंजकर उपस्थित होते.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: आणीबाणीच्या परिस्थितीत महायुतीत मोठा भाऊ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेरीस महायुतीतील दोन छोटे भाऊ असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागावाटपाची घोषणा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी (ता. ३०) दोन्ही पक्षांकडून जाहीर केली जाणार आहे.

