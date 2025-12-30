Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'मोठ्या भावा'ला डच्चू; शिवसेना-राष्ट्रवादीची हातमिळवणी, भाजपला देणार आव्हान!

नाशिक: आणीबाणीच्या परिस्थितीत महायुतीत मोठा भाऊ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेरीस महायुतीतील दोन छोटे भाऊ असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागावाटपाची घोषणा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी (ता. ३०) दोन्ही पक्षांकडून जाहीर केली जाणार आहे..दोन दिवसांपासून भुजबळ फार्म येथे जागावाटपाच्या बैठकांचा सिलसिला सुरू होता. रविवारी (ता. २८) मध्यरात्री चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीत युतीचा निर्णय झाला. मात्र सोमवारी (ता. २९) गोविंदनगर येथील हॉटेलमध्ये चौथ्या फेरीत युतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. .राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, माजी खासदार समीर भुजबळ, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, पक्षाचे सरचिटणीस दिलीप खैरे, तर शिवसेनेकडून माजी खासदार हेमंत गोडसे, उपनेते विजय करंजकर, सूर्यकांत लवटे, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी चर्चेत भाग घेतला..मोठ्या भावाकडून दुरावाशिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. केंद्रात व राज्यात महायुती म्हणून सरकार असल्याने महापालिका निवडणुकीतही महायुती म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार चर्चा झाली. परंतु दोन वेळेच्या चर्चेनंतर भाजपकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महायुतीतील दोन छोटे भाऊ असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले..काय होईल परिणाम?शिवसेना व राष्ट्रवादी युतीच्या उमेदवारांची प्रामुख्याने भाजप उमेदवारांशीच लढतदोन्ही पक्षांकडून विकासाच्या मुद्यावर निवडणूकमहापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत एकत्र येणारप्रचारात महायुतीकडून एकमेकांवर आरोपतिन्ही पक्षांतील अधिकाधिक इच्छुकांना उमेदवारीची संधीप्रचार रॅली उमेदवारांच्या समोरासमोर येणारप्रभागांमध्ये महायुतीच्या मतांचे विभाजन.मोठा भाऊ असलेल्या भाजपकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे नाइलाजाने युती करावी लागत आहे. निवडणूक गुणवत्तेच्या निकषांवर लढविण्यात येणार आहे. जागावाटपाचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला जाईल.-नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासनमंत्रीभाजपकडून प्रतिसादाची वाट बघितली. मात्र सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नही. त्यामुळे एकत्र निवडणूक लढवत आहोत. जागावाटप निश्चित नाही. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी ते होईल.- समीर भुजबळ, माजी खासदार.Mumbai BMC Election: भाजपचा उदय, काँग्रेसची घसरण! हिंदुत्वाचा मुद्दा तापवतानाच उत्तर भारतीयांशी सलगी.अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. परंतु मोठ्या भावाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने दोन्ही छोट्या भावांनी एकत्रित निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.- विजय करंजकर, उपनेते, शिवसेनाआम्हालाही पक्ष वाढवायचा आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख असल्याने पक्षाचा अधिकृत उमेदवारी फॉर्म वाटप करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादीची युती करून अधिकृत उमेदवारी फॉर्मचे वाटप करू.- हेमंत गोडसे, माजी खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.