Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये भाजपला धक्का? शिवसेना-राष्ट्रवादीत ७०-५० चा फॉर्म्युला ठरला!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी जागावाटपाबाबत भारतीय जनता पक्षाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने महायुतीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये युती जवळपास निश्चित झाली असून, केवळ दोन जागा वगळता ७०- ५० असे सूत्र रविवारी (ता. २८) रात्री उशिरा निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. .रात्री उशिरा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी खासदार समीर भुजबळ व शिवसेनेकडून दादा भुसे यांच्यात चर्चा होऊन युतीचा निर्णय झाला. दरम्यान, यामुळे आता भाजप काय भूमिका घेते किंवा स्वबळाची घोषणा करते, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेची युती होण्याचे जवळपास निश्चित झाले होते. मात्र जागांचे कोडे सुटत नव्हते. भाजपकडून शिवसेनेला सुरुवातीला २३ ते २५ जागांचा प्रस्ताव देण्यात आला. परंतु शिवसेनेने ५० जागांची मागणी केली, त्यावर भाजपने ४५ पर्यंत जागा देऊ केल्यास युती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र भाजपकडून शेवटपर्यंत प्रतिसाद मिळाला नाही. .शिवसेनेने दुसरा पर्याय म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत बोलणे सुरू केले होते. रविवारी सायंकाळपर्यंत भाजपकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने रात्री अकराच्या सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. शिवसेनेकडून शिक्षणमंत्री दादा भुसे, उपनेते अजय बोरस्ते, विजय करंजकर, सूर्यकांत लवटे व महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे होते. .राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार सरोज अहिरे, माजी खासदार समीर भुजबळ, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे होते. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीसंदर्भात सोमवारी अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..या चर्चेनुसार शिवसेना ८० व राष्ट्रवादी काँग्रेस ४० जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याचे निश्चित झाले होते. मात्र जागावाटपाच्या दुसऱ्या चर्चेत शिवसेना ७०, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस ५० जागांवर निवडणुका लढणार असल्याचे समजते. दोन जागांसंदर्भात अडचण आहे. त्याचा निर्णय सोमवारी घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..Pune Municipal Elections: घड्याळासोबत जावं ही कार्यकर्त्यांची इच्छा, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; रोहित पवारांनी केलं शिक्कामोर्तब.भाजपवर दबावतंत्र?शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती जवळपास निश्चित झाल्यानंतर भाजपकडून देखील बोलावणे सुरू झाल्याने शिवसेनेने सावध भूमिका घेतली आहे. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेली बैठक भाजपवर दबाव टाकण्याचा देखील एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे. भाजपकडून बोलावणे आल्यास दुपारनंतर शिवसेना व राष्ट्रवादीची युती फिसकटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.