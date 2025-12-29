नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये भाजपला धक्का? शिवसेना-राष्ट्रवादीत ७०-५० चा फॉर्म्युला ठरला!

Seat Sharing Deadlock Within Mahayuti : रात्री उशिरा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी खासदार समीर भुजबळ व शिवसेनेकडून दादा भुसे यांच्यात चर्चा होऊन युतीचा निर्णय झाला. दरम्यान, यामुळे आता भाजप काय भूमिका घेते किंवा स्वबळाची घोषणा करते, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी जागावाटपाबाबत भारतीय जनता पक्षाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने महायुतीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये युती जवळपास निश्चित झाली असून, केवळ दोन जागा वगळता ७०- ५० असे सूत्र रविवारी (ता. २८) रात्री उशिरा निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

