Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये राजकीय ठिणगी! डिजिटल स्वाक्षरीवरून भाजपची तक्रार फेटाळली; ठाकरेंच्या शिवसेनेला दिलासा

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांनी नामनिर्देशन अर्जाबरोबर जोडलेल्या एबी नमुन्यांवरील डिजिटल स्वाक्षरीवरून भारतीय जनता पक्षाने आक्षेप घेतला होता. या सर्व उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरवावेत, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती. .मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ही हरकत फेटाळून लावत अर्ज वैध ठरविल्याने भाजपचा डाव अंगलट आला. त्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे..राज्यात कट्टर विरोधक असलेल्या भाजप व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. नाशिकमध्येही या दोन्ही पक्षांतील संघर्ष सर्वश्रुत असून, एकमेकांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांच्या अर्जांवर आक्षेप घेतल्याचे चित्र समोर आले..भाजप स्वबळावर महापालिका निवडणूक लढवत असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने तब्बल ८० जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. या उमेदवारांच्या एबी नमुन्यांपैकी बी नमुन्यावर डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने नियमानुसार मूळ स्वाक्षरी आवश्यक असल्याचा दावा करीत भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज बाद करण्याची मागणी करणारे पत्र दिले होते..मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ही हरकत नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट करीत अर्ज वैध असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला कोंडीत पकडण्याचा भाजपचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. एकीकडे एबी नमुना वाटपातील गोंधळावरून भाजप आधीच टीकेच्या भोवऱ्यात असताना, विरोधकांना डिवचण्याचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे..PMC Election: पुण्यात एकाच वार्डात शिवसेनेचे दोन AB फॉर्म! एका उमेदवाराने हातातून हिसकावला… फाडला… अन् गिळला! नेमकं काय घडलं?.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांनी अर्जाबरोबर डिजिटल स्वाक्षरीचे एबी नमुने जोडले होते. नियमानुसार मूळ स्वाक्षरी आवश्यक असल्याने त्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे हरकत नोंदवली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांनी अर्ज वैध ठरवत आमचे पत्र निकाली काढले.- सुनील केदार, शहराध्यक्ष, भाजप.शिवसेनेचे चिन्ह चोरण्यात आले. निवडणुकीत आमच्या उमेदवारांविरोधात खोट्या तक्रारी करून अडथळे आणण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे संविधानाचा विजय झाला आहे. भाजपचा आणखी एक रडीचा डाव उधळून लावला गेला.- वसंत गिते, माजी आमदार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.