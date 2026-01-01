नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये राजकीय ठिणगी! डिजिटल स्वाक्षरीवरून भाजपची तक्रार फेटाळली; ठाकरेंच्या शिवसेनेला दिलासा

BJP Objects to Digital Signature on AB Forms : नाशिक महापालिका निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांच्या एबी नमुन्यांवरील डिजिटल स्वाक्षरीवरून भाजपने घेतलेली हरकत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळली.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांनी नामनिर्देशन अर्जाबरोबर जोडलेल्या एबी नमुन्यांवरील डिजिटल स्वाक्षरीवरून भारतीय जनता पक्षाने आक्षेप घेतला होता. या सर्व उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरवावेत, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती.

