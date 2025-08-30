Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या प्रभागरचनेवर हरकतींचा पाऊस; २४ तासांत १७ नव्या हरकती दाखल

नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेवर एकूण वीस हरकती दाखल झाल्या आहेत. मागील २४ तासांत तब्बल १७ हरकती नव्याने दाखल झाल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक ३१ च्या हरकतीसंदर्भात माजी नगरसेवक मनोहर बोराडे यांनी हरकत दाखल केली आहे. .नाशिक रोड विभागाला जोडलेला भाग पिंपळगाव खांब भाग प्रभाग ३१ ला जोडावा अशी त्यांची मागणी आहे. तर प्रभाग क्रमांक ११संदर्भात माजी नगरसेविका उषा शेळके व धीरज शेळके यांनी आरक्षणासंदर्भात हरकत घेतली आहे. प्रभाग क्रमांक ११संदर्भात माजी नगरसेविका दीक्षा लोंढे व दीपक लोंढे यांनी हरकत दाखल केली आहे. गौतमनगरचा भाग प्रभाग क्रमांक १२ला जोडला गेला आहे. .नैसर्गिकरीत्या हा भाग प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये असावा, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यापाठोपाठ प्रभाग क्रमांक २२ व ३१ संदर्भात पिंपळगाव खांबच्या भवानीनगर येथील अमित जाधव यांनी आज हरकत घेतली. गणेश पाटील, जयेश साळवे, रवींद्र बोराडे, विशाल जाधव, किरण जाधव या पिंपळगाव खांब येथील नागरिकांनी प्रभाग क्रमांक २२ व ३१ संदर्भात हरकत दाखल केली आहे. प्रभाग क्रमांक १३ संदर्भात गणेश मोरे यांनी हरकत दाखल केली आहे..Shaktipeeth Protest : ‘शक्तिपीठ’विरोधी आंदोलन होणार तीव्र, सतेज पाटील, राजू शेट्टींची ताकद लागणार पणाला....तर अंबड भागातील प्रभाग क्रमांक २६ व २७ संदर्भात अविनाश शिंदे यांनी हरकत दाखल केली आहे. प्रभाग क्रमांक २४ व २९ संदर्भात संदीप दोंदे यांनी हरकत दाखल केली आहे. अर्जुन वेताळ यांनी २४ व २९ प्रभागासंदर्भात हरकत दाखल केली आहे. उदय थोरात यांनी प्रभाग २२संदर्भात हरकत दाखल केली आहे. प्रभाग ११ संदर्भात जीवन रायते यांनी हरकत दाखल केली आहे. प्रभाग २६ संदर्भात सुधाकर जाधव यांनी हरकत घेतली आहे. तसेच हेमराज गांगुर्डे- पाटील यांनी प्रभाग २६, नितीन निगळ यांनी प्रभाग क्रमांक ११, तर सचिन मोरे यांनी प्रभाग क्रमांक १३ संदर्भात हरकत घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.