Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये निवडणुकीचा 'डिजिटल' आखाडा; रिल्स आणि मीम्सच्या माध्यमातून प्रचाराचा धडाका!

नाशिक: महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी तिकीट मिळण्याआधीच समाज माध्यमांवर जोरदार प्रचाराला सुरुवात केली असून, प्रभागातील मतदारांना आता दररोज सकाळी उमेदवारांचे संदेश यायला सुरुवात झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी पावसात पार पडलेल्या सभेवरून समाज माध्यम निवडणुकीचे चित्र पालटण्यासाठी किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला होता. .उमेदवार दररोज कार्यकर्त्यांबरोबर प्रभागांमध्ये फिरायला लागले असून त्याचे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर टाकून व्हॉटस ॲपवरील स्टेटसला ठेवायला सुरवात झाली आहे. मतदारांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणे, ज्येष्ठांच्या पायावर वाकत त्यांचा आशीर्वाद घेऊन त्यांना माहिती पत्रक देणे यांचे व्हिडिओ बनवून समाज माध्यमांवर टाकले जात आहेत. .उमेदवारांच्या माहितीची डिजिटल इमेज बनवून देण्यासाठी आर्टिस्ट प्रत्येक इमेजसाठी दोनशे ते अडीचशे रूपये आकारत आहेत तर अशा इमेजेस तयार करून देणारे ॲप्स असल्याने उमेदवारांचे तरुण नातेवाईक आता या कामामध्ये गुंतलेले आहेत. या छोट्या व्हिडिओंच्या माध्यमातून व्हायरल होणाऱ्या रिल्समध्ये हिंदी, मराठी, दाक्षिणात्य चित्रपटातील गाण्यांचा आधार घेतला जात आहे..गुरुवारच्या पक्षांतरावरून मीम्ससतत पक्ष बदलून भूमिका बदलल्यामुळे जुन्या नगरसेवकांचे आधीचे भाषण व पक्ष बदलल्यानंतरची बदललेली भूमिका यांचे व्हायरल व्हिडिओ शुक्रवारी समाज माध्यमांवर बघायला मिळाले. .पक्षांतर केलेल्या माजी नगरसेवकांचे मीम्समध्ये सतरंज्या उचलायला भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते हवेत, स्थळ : बीजेपी कार्यालय, भाड्याने जमवलेली पार्टी यासारखे अनेक मीम्स समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले होते. व्हायरल झालेल्या मीम्सवर कमेंटकर्त्यांनी उमेदवारांचा कमेंटमधून कडक शब्दांत समाचार घेतला..Kolhapur Tourists : नाताळ-नववर्ष सुटीचा योग; कोल्हापुरात अंबाबाई दर्शनासाठी सव्वादोन लाख भाविकांची गर्दी.नेत्यांच्या अधिकृत पेजवरून पोस्ट प्रमोट केल्या जातात. त्या पोस्टसाठी एकंदरीत किती खर्च करण्यात आला आहे, त्याची तपासणी करणे आज सहज शक्य आहे. त्याचबरोबर या काळात मतदारांची वैयक्तिक माहिती पीपीआय अर्थात 'पर्सनल प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन' सर्वाधिक विकली जाते. त्यासाठी मतदारांनी खबरदारी म्हणून आपली वैयक्तिक माहिती कुठेही शेयर करू नये.- तन्मय दीक्षित,सायबर तज्ज्ञ.