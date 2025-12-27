नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये निवडणुकीचा 'डिजिटल' आखाडा; रिल्स आणि मीम्सच्या माध्यमातून प्रचाराचा धडाका!

Digital Campaigning Hits Nashik: Reels and Status Updates Take Over : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांकडून समाज माध्यमांवर व्हिडिओ, रिल्स, मीम्स आणि व्हॉट्सॲप स्टेटसच्या माध्यमातून जोरदार डिजिटल प्रचार सुरू असून, मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नवे तंत्र वापरले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी तिकीट मिळण्याआधीच समाज माध्यमांवर जोरदार प्रचाराला सुरुवात केली असून, प्रभागातील मतदारांना आता दररोज सकाळी उमेदवारांचे संदेश यायला सुरुवात झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी पावसात पार पडलेल्या सभेवरून समाज माध्यम निवडणुकीचे चित्र पालटण्यासाठी किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला होता.

