Nashik Municipal Election : कुठे सख्खे भाऊ तर कुठे काका-पुतण्या; नाशिक मनपा निवडणुकीत रंगणार कौटुंबिक युद्ध

BJP vs Shiv Sena: Direct Fight in Most Nashik Wards : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी माघारीनंतर भाजप व शिवसेना उमेदवारांमध्ये थेट लढती स्पष्ट झाल्याने प्रचाराला वेग आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर शुक्रवारी चित्र स्पष्ट झाले आहे. अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी सरळ लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्वाधिक सदस्य संख्या भाजपला मिळते की शिवसेनेला, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यातही शहरात चौदा लढती लक्षवेधी ठरणार आहेत.

