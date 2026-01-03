Nashik Municipal Election : कुठे सख्खे भाऊ तर कुठे काका-पुतण्या; नाशिक मनपा निवडणुकीत रंगणार कौटुंबिक युद्ध

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर शुक्रवारी चित्र स्पष्ट झाले आहे. अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी सरळ लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्वाधिक सदस्य संख्या भाजपला मिळते की शिवसेनेला, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यातही शहरात चौदा लढती लक्षवेधी ठरणार आहेत. .प्रभाग एकमध्ये माजी महापौर रंजना भानसी सहावी, तर अरुण पवार दोनदा तर त्यांच्या पत्नी दोनदा निवडून आल्या आहेत. आलटूनपालटून पवार सातत्याने निवडून येत आहे. त्यामुळे यंदाही ते बाजी मारणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. माजी महापौर अशोक मुर्तडक व माजी महापौर गुरमित बग्गा यंदा आमने-सामने आले आहेत. दोघेही मुरब्बी आहेत. त्यामुळे जय-परायजाकडे नाशिककरांचे लक्ष राहील. .पश्चिम मतदारसंघातील आमदारांचे दीर योगेश हिरे व शिवसेना उपनेते अजय बोरस्ते यांच्यातील लढतं उत्कंठा वाढविणारी ठरेल. जयापेक्षा पराभवाकडे नाशिककरांचे लक्ष राहील. दिनकर पाटील व माजी महापौर दशरथ पाटील या दोन सख्ख्या भावांचे पुत्र अनुक्रमे अमोल व प्रेम आमने-सामने आहेत. प्रभागातील नागरिक कोणत्या पाटलांना स्विकारतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सातपूर विभागात माधुरी बोलकर व पल्लवी पाटील या दोन विद्यमान नगरसेविका आमने-सामने आहेत. जुने जाणते शिवाजी गांगुर्डे व समीर कांबळे या दोघांतील लढत लक्षवेधी राहील. दोन आठवड्यापूर्वी कॉंग्रेस मधून भाजपात आलेले शाहू खैरे व पक्ष कार्यालयासमोर आंदोलन करणारे पूर्वाश्रमीचे गणेश मोरे यांच्यात कोण बाजी मारणार? याकडे सर्वांचे लक्ष राहील. माजी आमदार वसंत गिते यांचे पुत्र व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महानगर प्रमुख प्रथमेश गिते यांची लढत प्रथमच लढणाऱ्या मिलिंद भालेराव यांच्याशी होईल. गिते यांच्यासाठी विजय महत्त्वाचा मानला जातो..BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं....भाजपचे प्रा. कुणाल वाघ व कॉंग्रेस मधून ऐनवेळी शिवसेनेत प्रवेश केलेले राहुल दिवे यांच्यासाठी लढत महत्वाची आहे. अनेक वर्षांपासून नगरसेवक राहिलेले दिनकर आढाव यांच्यासमोर पुतण्या राजेश आढाव यांनी आव्हान दिले आहे. नाशिक रोडच्या शिखरेवाडीत अनेक वर्षांपासून भाजपकडून प्रतिनिधित्व करणारे संभाजी मोरुस्कर यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे हेमंत गायकवाड यांचे आव्हान राहील..शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांच्या समोर कैलास चुंभळे यांचे आव्हान आहे. संपूर्ण राज्यभर गाजलेल्या गाजलेल्या एबी फॉर्म प्रकरणात अखेरीस भाजपकडून दीपक बडगुजर यांना उमेदवारी मिळाल्याने मुकेश शहाणे यांना अपक्ष म्हणून त्यांच्याच समोर लढणार असल्याने ही देखील लढत लक्षवेधी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.