Eknath Shinde : नाशिकमध्ये महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी; ठाकरेंच्या आरोपांना एकनाथ शिंदे काय उत्तर देणार?

नाशिक: महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला असून, दोन्ही ठाकरे बंधूंची सभा शुक्रवारी पार पडल्यानंतर आता त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवारी (ता. १०) नाशिकच्या हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानात उतरत आहेत. ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल करण्याची व सत्तेसाठी नाशिककरांना भावनिक साद घालण्याची रणनीती त्यांनी आखली आहे. .महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. प्रचारासाठी अवघे तीन ते चार दिवस शिल्लक असल्याने नेत्यांचे प्रचार दौरे वाढले आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री नीतेश राणे, आमदार चित्रा वाघ, सरचिटणीस विजय चौधरी यांनी प्रचार सभा घेऊन सत्तेसाठी मतदारांना साद घातली. शिवसेनेकडून खासदार श्रीकांत शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री दादा भुसे, आमदार किशोर दराडे, आमदार सुहास कांदे हे नाशिकच्या मैदानात उतरले आहेत. .महायुतीचे घटक पक्ष असलेल्या भाजप, शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांमध्ये 'काँटे की टक्कर' बघायला मिळत असल्याने प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनीही चांगला उत्साह दाखवला आहे. उद्योजक संघटनांच्या बैठका घेऊन त्यांनाही आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. उमेदवार प्रभागातील मतदारांच्या घरोघरी जाऊन प्रचार करत आहेत. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात प्रमुख नेत्यांच्या सभांना सुरवात झाली असून पहिली जाहीर सभा शिवसेना (उबाठा) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची शुक्रवारी झाली. .Amravati Municipal Election 2026 : अमरावतीत 'या' तीन प्रभागात चुरशीची लढत, आमदार राणांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसाठी वर्चस्वाची लढाई.ठाकरे बंधूंनी एकमेकांना साथ दिल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना बळ मिळेल. ठाकरे बंधूंची सभा निर्णायक ठरु नये, यासाठी शिवसेनेनेचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री शिंदे दुसऱ्याच दिवशी नाशिकला सभा घेऊन त्यांना प्रत्यूत्तर देण्याच्या तयारीत आहेत. ठाकरे बंधूंनी केलेल्या आरोपांना शिंदे कसे प्रत्युत्तर देतात आणि नाशिककरांना काय आवाहन करतात, याकडे मतदारांचे लक्ष लागून आहे..सावध पवित्राभाजपने स्वबळाचे रणशिंग फुंकले. त्यानंतर शिवसेना व राष्ट्रवादीने युती करत भाजपला आव्हान दिले आहे. यानिमित्ताने महायुतीत बिघाडी झालेली दिसत असली तरी राज्यातील अनेक ठिकाणी उभय पक्षांची युती कायम आहे. निकालानंतर सत्तेसाठी पुन्हा एकत्र यावे लागू शकते, त्यामुळे आत्ताच टोकाचे आरोप करण्यापेक्षा महायुतीच्या नेत्यांनी सावध पवित्रा घेत विकासाचा मुद्दा पुढे केला आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यातून कुठला मार्ग निवडतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.