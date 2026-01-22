नाशिक

Girish Mahajan : "चुका नडल्या, नाहीतर आकडा ९० पार असता!" नाशिकच्या निकालावर गिरीश महाजनांची फटकेबाजी

Girish Mahajan Issues Warning to BJP Corporators in Nashik : चुका व अट्टहासामुळे ७२ जागांवर विजयाचा रथ अडकला. परंतु आता पुढच्या काळात गांभिर्याने वर्तन हवे, पक्षाची ध्येयधोरणे सोडून विरोधी वर्तन केल्यास सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा कुंभमेळा व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी दिला
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत अनुकूल स्थिती असतानाही ७२ जागा मिळाल्या. चुका व अट्टहासामुळे ७२ जागांवर विजयाचा रथ अडकला. परंतु आता पुढच्या काळात गांभिर्याने वर्तन हवे, पक्षाची ध्येयधोरणे सोडून विरोधी वर्तन केल्यास सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा कुंभमेळा व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी (ता. २१) दिला. तसेच बहुमत असल्याने महापौर, उपमहापौर भाजपचाच होणार असल्याचे स्पष्ट करताना शिवसेनेला विरोधी पक्षातचं बसावे लागेल, असे संकेत दिले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
election
girish mahajan
Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.