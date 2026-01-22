Girish Mahajan : "चुका नडल्या, नाहीतर आकडा ९० पार असता!" नाशिकच्या निकालावर गिरीश महाजनांची फटकेबाजी

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत अनुकूल स्थिती असतानाही ७२ जागा मिळाल्या. चुका व अट्टहासामुळे ७२ जागांवर विजयाचा रथ अडकला. परंतु आता पुढच्या काळात गांभिर्याने वर्तन हवे, पक्षाची ध्येयधोरणे सोडून विरोधी वर्तन केल्यास सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा कुंभमेळा व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी (ता. २१) दिला. तसेच बहुमत असल्याने महापौर, उपमहापौर भाजपचाच होणार असल्याचे स्पष्ट करताना शिवसेनेला विरोधी पक्षातचं बसावे लागेल, असे संकेत दिले..महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपच्या नगरसेवकांचा सत्कार पक्षाच्या वसंतस्मृती कार्यालयात कुंभमेळा मंत्री महाजन यांच्या हस्ते झाला. या वेळी ते बोलत होते. नवनिर्वाचितांच्या पहिल्याच बैठकीत चौफेर टोलेबाजी करताना महाजन यांनी साधनसुचितेचे धडे दिले. दुसरीकडे कानपिचक्या दिल्या व गंभीर दखल घेण्याचे इशारेदेखील दिले. या वेळी शहराध्यक्ष सुनील केदार, आमदार ॲड.राहुल ढिकले, सीमा हिरे, ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी, विजय साने आदी उपस्थित होते..महाजन यांची खंतउत्तर महाराष्ट्रातील जळगावमध्ये भाजपचा स्ट्राईक रेट १०० तर धुळे महापालिकेत ९० टक्के स्ट्राईक रेट राहिला. नाशिकमध्ये मात्र ९० पेक्षा जास्त जागा निवडून येण्याची अनुकूल स्थिती होती. परंतु आपल्याच चुका, अट्टहासामुळे ७२ जागांवरच अडकलो. नाशिकच्या कामगिरीबाबत फार आनंद नाही..केलेला दावास्वबळामुळेच आपण सत्तेत आलो. संमिश्र परिस्थिती असेल असे बोलले जात होते. भाजप ५० ते ६० जागांवरच थांबेल असा दावा होता. परंतु, शेवटच्या पाच दिवसात नाशिकची परिस्थिती मी बदलली. सर्वांनी कष्ट घेतले. त्यामुळेच यश मिळाले. पक्षविरोधी भूमिका मला मान्य नाही..Kolhapur Election : कोल्हापुर राजकारण रंगले! राष्ट्रवादीची एकजूट आणि घड्याळ चिन्हावर निर्णायक सामना.साधनसुचितेचे धडेआता ७२ सदस्यांचे वर्तन गांभीर्यपूर्वक असावे, प्रत्येक नगरसेवकांना पक्षाची ध्येयधोरणाविरोधात वर्तन करणे अपेक्षित नाहीत. पक्षाविरोधी भूमिका कोणीही मांडता कामा नये. पक्षाची बदनामी होईल असे वर्तन करू नये. पक्षाची इभ्रत जाणे आम्हाला मान्य नाही. पक्षविरोधात भूमिका घेतल्यास, त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील..महापौर भाजपचाचकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबक नगरपालिकेत भाजपचा नगराध्यक्ष होणे अपेक्षित होते. परंतु आपण हरलो. तेथे काही चुका झाल्या. त्यामुळे नाशिकमध्ये सत्ता आणण्यासाठी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली व जिंकलो त्यामुळे भाजपचाच महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापती होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.