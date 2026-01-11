Nashik Municipal Election : नाशिकच्या प्रभाग ९ मध्ये 'पाटलां'चाच गेम! दोन चुलत भावांच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई

नाशिक: प्रभाग नऊ ‘ड’मधील पाटील कुटुंबातील लढत लक्षवेधक ठरणार आहे. महापालिकेचे माजी सभागृहनेते दिनकर पाटील यांचे पुत्र व भाजप उमेदवार अमोल पाटील आणि माजी महापौर दशरथ पाटील यांचे पुत्र व शिवसेना उमेदवार प्रेम पाटील यांच्यात लढत होत आहे. दोन सख्खे भाऊ व दोन चुलत भावांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईत कोणत्या पाटलांकडे प्रभाग नऊचे नेतृत्व जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..दिनकर पाटील कुटुंबीय सातत्याने महापालिकेत निवडून येत आहे. २००७ मध्ये लता पाटील अपक्ष निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर २०१२ मध्ये कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढवून विजयी झाल्या होत्या. दिनकर पाटील २००७ व २०१२ मध्ये कॉंग्रेसकडून निवडून आले होते. २०१४ ला दिनकर पाटील यांनी नगरसेवक पदाचा राजीनामा देवून बसपा कडून लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. .त्यानंतर पोट निवडणुकीत पाटील यांनी भाजपकडून निवडणूक लढवत पुन्हा नगरसेवक झाले होते. २०१७ मध्ये पुन्हा एकदा ते भाजपकडून महापालिकेत निवडून आले. या दरम्यान ते महापालिकेत सभागृह नेते म्हणून त्यांनी काम पाहिले..लोकसभे बरोबरच विधानसभेच्या दोन निवडणुका पाटील यांनी लढल्या. आता प्रभाग नऊमधून पुन्हा एकदा भाजपकडून पाटील यांच्यासह त्यांचा मुलगा अमोल पाटील निवडणूक लढवत आहे. अमोल यांचा सामना प्रेम पाटील यांच्याशी होत आहे. अमोल यांच्या प्रमाणेच प्रेम यांना भरभक्कम राजकीय वारसा आहे. .१९९७ मध्ये नगरसेवक सन २००२ मध्ये निवडून आल्यावर नाशिकचे महापौर राहिलेले दशरथ पाटील यांचा वारसा ते चालवत आहे. प्रभाग नऊ ‘ड'' मधील निवडणूक दशरथ व दिनकर या दोन सख्या भावांबरोबरचं प्रेम व अमोल या दोन चुलत भावांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी महत्त्वाची आहे..मोरुस्कर की गायकवाड?प्रभाग क्रमांक २० ड मध्ये भाजप उमेदवार संभाजी मोरुस्कर व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार हेमंत गायकवाड यांच्यातील लढत लक्षवेधी ठरणार आहे. मोरुस्कर २००७ पासून या भागाचे महापालिकेत प्रतिनिधित्व करीत आहेत. यंदा त्यांची लढत हेमंत गायकवाड यांच्याशी होत आहे..Nitin Gadkari: गरिबांचे जीवन सुसह्य करण्याचा संकल्प: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; पश्चिम, उत्तर नागपूरमधील मतदारांशी साधला संवाद!.गायकवाड पहिल्यांदा निवडणूक लढत आहेत. हेमंत गायकवाड यांच्या पत्नी संगीता गायकवाड यांनी दोनदा या भागाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २०१२ मध्ये मनसेकडून, तर सन २०१७ मध्ये भाजपकडून नगरसेविका राहिल्या आहेत. गायकवाड दांपत्याने काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (उबाठा) पक्षात प्रवेश केला आहे. यंदा संगीता गायकवाड निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत. हेमंत गायकवाड व संभाजी मोरुस्कर यांच्यात लढत होत आहे. या लढतीत मोरुस्कर बाजी मारतात की गायकवाड हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.